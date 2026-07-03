Κλοπ προ των πυλών για την Εθνική Γερμανίας… και επισήμως!

Μετά την επίσημη αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας, στον απόηχο της απογοητευτικής πορείας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κινείται ήδη για την επόμενη ημέρα