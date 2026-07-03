Κλοπ προ των πυλών για την Εθνική Γερμανίας… και επισήμως!
SPORTS

Κλοπ προ των πυλών για την Εθνική Γερμανίας… και επισήμως!

Μετά την επίσημη αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας, στον απόηχο της απογοητευτικής πορείας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κινείται ήδη για την επόμενη ημέρα

Κλοπ προ των πυλών για την Εθνική Γερμανίας… και επισήμως!
Σύμφωνα την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο μεγάλος στόχος της DFB είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τα «πάντσερ».

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομοσπονδία πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα επαφές με τον άλλοτε προπονητή της Λίβερπουλ, έχοντας ήδη λάβει θετικά μηνύματα από την πλευρά του. Μάλιστα, η DFB επιβεβαίωσε πως ο 58χρονος τεχνικός έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συζητήσει το ενδεχόμενο ανάληψης της εθνικής ομάδας.


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