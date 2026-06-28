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Στην Ολλανδία ο Ντέσερς για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, πότε αναμένεται να επιστρέψει
Στην Ολλανδία ο Ντέσερς για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, πότε αναμένεται να επιστρέψει
Ο νέος προπονητής της ομάδας θέλει να τον εντάξει στο κλίμα του συνόλου από νωρίς
Στο Άπελντορν της Ολλανδίας βρίσκεται από σήμερα (28/6) ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της υπόλοιπης ομάδας. Αυτό έγινε μετά από εντολή του νέου προπονητή, Γιάκομπ Νίστρουπ, καθώς θέλει να τον εντάξει στο κλίμα του συνόλου από νωρίς.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, προβλέπεται να μπει σε ένα κομμάτι της ομαδικής προπόνησης στα μέσα Ιουλίου. Ανάλογα με την πρόοδό του θα γίνει και η οριστική επιστροφή και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Super League ίσως και νωρίτερα.
Ο Σίριλ Ντέσερς, όμως, είχε πολλαπλά ραντεβού με την ατυχία. Στη Βέρνη «τράκαρε» με τον Ντραγκόφσκι κι έμεινε εκτός για τρεις μήνες και στο Κόπα Άφρικα έπαθε έναν σοβαρό μυϊκό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει όλη το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου. Έπαιξε μόνο σε 8 ματς, σκόραρε 3 φορές και έδωσε και μια ασίστ σε 294 αγωνιστικά λεπτά.
Πηγή: gazzeta.gr
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, προβλέπεται να μπει σε ένα κομμάτι της ομαδικής προπόνησης στα μέσα Ιουλίου. Ανάλογα με την πρόοδό του θα γίνει και η οριστική επιστροφή και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Super League ίσως και νωρίτερα.
Όπως και να έχει, τα νέα είναι ευχάριστα και ευχή όλων στο «πράσινο στρατόπεδο» είναι να συνεχίσει έτσι ο Ντέσερς, πάνω στον οποίο ο νέος προπονητής ποντάρει πολλά για το σκοράρισμα της ομάδας του.
☘️🔙 Στο δρόμο της επιστροφής ο Σίριλ Ντέσερς που βρίσκεται στην Ολλανδία!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 28, 2026
Αποστολή Ολλανδία: Nίκος Αθανασίου#paofc pic.twitter.com/ENf94yIQED
Την προηγούμενη σεζόν έπαιξε μόνο σε 8 ματς και σκόραρε 3 φορέςΤο καλοκαίρι του 2025, ο Παναθηναϊκός επένδυσε πάνω από 5 εκατ. ευρώ για να τον ντύσει στα πράσινα και να βάλει στο ρόστερ του, για πρώτη φορά μετά τη φυγή του Μάρκους Μπεργκ, έναν σεσημασμένο σκόρερ υψηλού επιπέδου.
Ο Σίριλ Ντέσερς, όμως, είχε πολλαπλά ραντεβού με την ατυχία. Στη Βέρνη «τράκαρε» με τον Ντραγκόφσκι κι έμεινε εκτός για τρεις μήνες και στο Κόπα Άφρικα έπαθε έναν σοβαρό μυϊκό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει όλη το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου. Έπαιξε μόνο σε 8 ματς, σκόραρε 3 φορές και έδωσε και μια ασίστ σε 294 αγωνιστικά λεπτά.
Πηγή: gazzeta.gr
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