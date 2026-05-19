Η απόφαση «σταθμός» για την αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League και οι τρομεροί λόγοι πίσω από αυτήν!
Η UEFA έχει αλλάξει μία από τις πιο εμβληματικές «σταθερές» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς επιβεβαίωσε πως από τη σεζόν 2025/26 ο τελικός του Champions League θα ξεκινά πλέον στις 19:00 ώρα Ελλάδας (18:00 CET), αντί για τις καθιερωμένες 22:00, κάτι που φυσικά είναι γνωστό
Γιατί όμως η UEFA πήρε μια τέτοια απόφαση; Παρότι επίσημα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κάνει λόγο για «βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων, των ομάδων και των διοργανωτριών πόλεων», στην πραγματικότητα η αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική παγκοσμιοποίησης του προϊόντος του Champions League και την τεράστια οικονομική αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων!
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υποστήριξε πως η νέα ώρα θα κάνει τον τελικό «πιο προσβάσιμο, πιο συμπεριληπτικό και πιο φιλικό για όλους», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε οικογένειες και παιδιά, αλλά και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φιλάθλων μετά το τέλος του αγώνα.
Η UEFA δέχθηκε έντονη κριτική τα προηγούμενα χρόνια για ζητήματα οργάνωσης σε μεγάλους τελικούς. Χαρακτηριστικό ήταν το χάος μετά τον τελικό του 2023 στην Κωνσταντινούπολη, όταν φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι περίμεναν για ώρες μέσα στη νύχτα ώστε να επιστρέψουν στην πόλη και το αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, το 2022 στο Παρίσι υπήρξαν σοβαρά επεισόδια πριν από τον τελικό της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την UEFA να αναγκάζεται τότε να απολογηθεί δημόσια.
