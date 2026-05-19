Η απόφαση «σταθμός» για την αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League και οι τρομεροί λόγοι πίσω από αυτήν!
SPORTS

Η απόφαση «σταθμός» για την αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League και οι τρομεροί λόγοι πίσω από αυτήν!

Η UEFA έχει αλλάξει μία από τις πιο εμβληματικές «σταθερές» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς επιβεβαίωσε πως από τη σεζόν 2025/26 ο τελικός του Champions League θα ξεκινά πλέον στις 19:00 ώρα Ελλάδας (18:00 CET), αντί για τις καθιερωμένες 22:00, κάτι που φυσικά είναι γνωστό

Η απόφαση «σταθμός» για την αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League και οι τρομεροί λόγοι πίσω από αυτήν!
Γιατί όμως η UEFA πήρε μια τέτοια απόφαση; Παρότι επίσημα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κάνει λόγο για «βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων, των ομάδων και των διοργανωτριών πόλεων», στην πραγματικότητα η αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική παγκοσμιοποίησης του προϊόντος του Champions League και την τεράστια οικονομική αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων!

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υποστήριξε πως η νέα ώρα θα κάνει τον τελικό «πιο προσβάσιμο, πιο συμπεριληπτικό και πιο φιλικό για όλους», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε οικογένειες και παιδιά, αλλά και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φιλάθλων μετά το τέλος του αγώνα.

Η UEFA δέχθηκε έντονη κριτική τα προηγούμενα χρόνια για ζητήματα οργάνωσης σε μεγάλους τελικούς. Χαρακτηριστικό ήταν το χάος μετά τον τελικό του 2023 στην Κωνσταντινούπολη, όταν φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι περίμεναν για ώρες μέσα στη νύχτα ώστε να επιστρέψουν στην πόλη και το αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, το 2022 στο Παρίσι υπήρξαν σοβαρά επεισόδια πριν από τον τελικό της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την UEFA να αναγκάζεται τότε να απολογηθεί δημόσια.



Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης