Μεντιλίμπαρ: Παίξαμε σοβαρά και νικήσαμε, η ανανέωση έδωσε αυτοπεποίθηση στον Ελ Κααμπί
SPORTS
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός ΟΦΗ

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 3-0 του Ολυμπιακού στην έδρα του ΟΦΗ

3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε στα 65α γενέθλιά του τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 0-3 στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ και να επιστρέφει στην κορυφή. 

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV για τα γενέθλιά του, το παιχνίδι και τον Ελ Κααμπί. 

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το αν ήταν δώρο για τα γενέθλια του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με παιχνίδι, ζητάμε τη νίκη. Οι παίκτες μπήκαν σοβαρά και νίκησαν, αυτό είχα ζητήσει».

Τι του άρεσε περισσότερο: «Ήμασταν πιο σοβαροί και πιο δεμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο στην εστία και ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για το πόσο χαρούμενο τον κάνει η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί και τα γκολ που σημείωσε: «Τον βοήθησε η ανανέωση. Τον κάνει να νιώθει πιο άνετος και του έδωσε αυτοπεποίθηση».


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

