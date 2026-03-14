Μεντιλίμπαρ: Παίξαμε σοβαρά και νικήσαμε, η ανανέωση έδωσε αυτοπεποίθηση στον Ελ Κααμπί
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 3-0 του Ολυμπιακού στην έδρα του ΟΦΗ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε στα 65α γενέθλιά του τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 0-3 στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ και να επιστρέφει στην κορυφή.
Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV για τα γενέθλιά του, το παιχνίδι και τον Ελ Κααμπί.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για το αν ήταν δώρο για τα γενέθλια του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με παιχνίδι, ζητάμε τη νίκη. Οι παίκτες μπήκαν σοβαρά και νίκησαν, αυτό είχα ζητήσει».
Τι του άρεσε περισσότερο: «Ήμασταν πιο σοβαροί και πιο δεμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο στην εστία και ήμασταν πιο αποφασισμένοι».
Για το πόσο χαρούμενο τον κάνει η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί και τα γκολ που σημείωσε: «Τον βοήθησε η ανανέωση. Τον κάνει να νιώθει πιο άνετος και του έδωσε αυτοπεποίθηση».
