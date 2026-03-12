Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας, στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα»
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη μάχη του τίτλου αλλά και το επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ το Σάββατο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με αφορμή αυτό το παιχνίδι μίλησε για την μάχη του πρωταθλήματος, το επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του και αναφέρθηκε και στα γενέθλια.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Το μήνυμα του για τα 101α γενέθλια του συλλόγου: «Όλοι έχουμε φιλοδοξίες και την προσδοκία να κερδίσουμε πολύ μεγάλα πράγματα και να δώσουμε τη μάχη μας για πολύ μεγάλους τίτλους. Όπως κερδίσαμε το ευρωπαϊκό κύπελλο, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Φέτος θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε μεγάλες μάχες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει ο κόσμος μας για να πετύχουμε τον στόχο μας».
Για τη μάχη του τίτλου: «Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και το κυριότερο είναι πως πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε. Το οποίο είναι να είμαστε περισσότεροι επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ. Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου».
Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Περιμένω ένα απαιτητικό και καλό ποιοτικά παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας έχει τα δικά του κίνητρα καθώς θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη οχτάδα και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε ουσία. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα».
