Έξαλλος ο Λέτο με το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ: Πώς μπορεί να δόθηκε, τι έκανε το VAR;
SPORTS
Σεμπάστιαν Λέτο ΠΑΟΚ Κηφισιά Super League 1

Έξαλλος ο Λέτο με το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ: Πώς μπορεί να δόθηκε, τι έκανε το VAR;

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο μετά το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ

Έξαλλος ο Λέτο με το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ: Πώς μπορεί να δόθηκε, τι έκανε το VAR;
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κηφισιά των πολλών απουσιών ηττήθηκε στην έδρα της με 4-1 από τον ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε δύο πέναλτι με τον προπονητή της Κηφισιάς, τον Σεμπάστιαν Λέτο, να διαμαρτύρεται έντονα στην Cosmote TV, για το δεύτερο που καταλόγισε ο Φωτιάς.



Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο 


«Αν δείτε, είχαμε πολλές απουσίες με κάρτες ή άλλα προβλήματα. Δώσαμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν παίζουν συνήθως. Το κλειδί το παιχνίδι άλλαξε μετά το δεύτερο πέναλτι. Ήταν 1-1, ήταν ένα όμορφο παιχνίδι και ο διαιτητής θα πρέπει να μας πει πώς έδωσε πέναλτι και αν δουλεύει το VAR. Διαφορετικά, αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, όλες οι επαφές πρέπει να είναι πέναλτι. Μετά από κάτι τέτοιο πώς μπορείς να παίξεις απέναντι σε μια φανταστική ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ; Η απόφαση αυτή κατέστρεψε το παιχνίδι. Τη Δευτέρα έναν τελικό με τον Παναιτωλικό, αλλά αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις ξανά, θα είναι δύσκολο».

9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης