Έξαλλος ο Λέτο με το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ: Πώς μπορεί να δόθηκε, τι έκανε το VAR;
Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο μετά το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ
Η Κηφισιά των πολλών απουσιών ηττήθηκε στην έδρα της με 4-1 από τον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε δύο πέναλτι με τον προπονητή της Κηφισιάς, τον Σεμπάστιαν Λέτο, να διαμαρτύρεται έντονα στην Cosmote TV, για το δεύτερο που καταλόγισε ο Φωτιάς.
Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο
«Αν δείτε, είχαμε πολλές απουσίες με κάρτες ή άλλα προβλήματα. Δώσαμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν παίζουν συνήθως. Το κλειδί το παιχνίδι άλλαξε μετά το δεύτερο πέναλτι. Ήταν 1-1, ήταν ένα όμορφο παιχνίδι και ο διαιτητής θα πρέπει να μας πει πώς έδωσε πέναλτι και αν δουλεύει το VAR. Διαφορετικά, αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, όλες οι επαφές πρέπει να είναι πέναλτι. Μετά από κάτι τέτοιο πώς μπορείς να παίξεις απέναντι σε μια φανταστική ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ; Η απόφαση αυτή κατέστρεψε το παιχνίδι. Τη Δευτέρα έναν τελικό με τον Παναιτωλικό, αλλά αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις ξανά, θα είναι δύσκολο».
