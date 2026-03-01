Βίντεο: Επεισόδιο Γεωργούντζου με Σούλη Παπαδόπουλο μετά το παιχνίδι της Καλαμάτας με τη Μαρκό, βίντεο
Καλαμάτα Μαρκό Super League 2 Σωτήρης Γεωργούντζος Σούλης Παπαδόπουλος

Οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου

Η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 της Μαρκό για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League 2 και έκανε τεράστιο βήμα ανόδου στη Stoiximan Super League. 

Το κλίμα στην ομάδα της Μεσσηνίας είναι πανηγυρικό αλλά μετά τον αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας υπήρξε ένταση στην αίθουσα των συνεντεύξεων Τύπου. 

Πρωταγωνιστές ήταν ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος.
Οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο με την υπεύθυνη του γραφείου Τύπου της Καλαμάτας, Αναστασία Βοσνάκη, να προσπαθεί, μάταια, να δώσει ένα τέλος στην... κόντρα. 

Καλαμάτα - Μαρκό: "Θερμό επεισόδιο" Γεωργούντζου - Σούλη...!!!
