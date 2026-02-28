Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Έφτασε στους 23 τίτλους ο Μεντβέντεφ: Πρωταθλητής χωρίς να ιδρώσει στο Ντουμπάι
Ο Τάλον Γκρίκσπορ δεν κατέβηκε στον τελικό, λόγω τραυματισμού, και ο Ρώσος πήρε τον πιο ξεκούραστο τίτλο της καριέρας του
Τον πιο ξεκούραστο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.
Ο Ρώσος τενίστας έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά του Ντουμπάι χωρίς να ιδρώσει αφού ο αντίπαλός του, ο Τάλον Γκρίκσπορ δεν κατέβηκε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.
Αυτός είναι ο 23ος τίτλος στην καριέρα του Ρώσου ο οποίος έχει κερδίσει και το US Open του 2021.
«Δεν είναι ο τρόπος που θέλω να κερδίζω έναν τελικό. Ελπίζω ο τραυματισμός του Τάλον να μην είναι πολύ σοβαρός και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Twitter.
Long time coming 😅 🏆X2— ATP Tour (@atptour) February 28, 2026
Title No.23 for @DaniilMedwed in Dubai as he wins the same tournament twice for the FIRST time in his career!@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/wm9wo8P13x
