Έφτασε στους 23 τίτλους ο Μεντβέντεφ: Πρωταθλητής χωρίς να ιδρώσει στο Ντουμπάι
Ντανίλ Μεντβέντεφ Ντουμπάι Τένις

Έφτασε στους 23 τίτλους ο Μεντβέντεφ: Πρωταθλητής χωρίς να ιδρώσει στο Ντουμπάι

Ο  Τάλον Γκρίκσπορ  δεν κατέβηκε στον τελικό, λόγω τραυματισμού, και ο Ρώσος πήρε τον πιο ξεκούραστο τίτλο της καριέρας του 

Έφτασε στους 23 τίτλους ο Μεντβέντεφ: Πρωταθλητής χωρίς να ιδρώσει στο Ντουμπάι
Τον πιο ξεκούραστο  τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. 

Ο Ρώσος τενίστας έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά του Ντουμπάι χωρίς να ιδρώσει αφού ο αντίπαλός του, ο  Τάλον Γκρίκσπορ δεν κατέβηκε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Αυτός είναι ο 23ος τίτλος στην καριέρα του Ρώσου ο οποίος έχει κερδίσει και το US Open του 2021. 

«Δεν είναι ο τρόπος που θέλω να κερδίζω έναν τελικό. Ελπίζω ο τραυματισμός του Τάλον να μην είναι πολύ σοβαρός και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Twitter. 






