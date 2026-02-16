Τα πανηγύρια του Κολοσσού για τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ: Το μπουγέλο, οι πέντε μέρες ρεπό και το μήνυμα Λυκογιάννη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δείτε το βίντεο από τα αποδυτήρια του Κολοσσού

Αμέσως μετά το σπουδαίο «διπλό» του Κολοσσού μέσα στο «Telekom Center Athens» επί του Παναθηναϊκού με 97-102, οι παίκτες των Ροδιτών μπουγέλωσαν τον Άρη Λυκογιάννη.

Πιο συγκεκριμένα, ο  τεχνικός του Κολοσσού μπήκε με υψωμένες γροθιές στα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων και αντίκρισε τους «θριαμβευτές» του, με μπουκάλια νερό στα χέρια τους. Φυσικά πριν καν προλάβει να πει το οτιδήποτε, έγινε μούσκεμα και στη συνέχεια πραγματοποίησε μια ομιλία λέγοντας:

«Είμαι σίγουρος ότι το αξίζω αυτό. Λυπάμαι που θα σας το χαλάσω, γιατί δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Είναι πολύ καλό που ακολουθεί διακοπή, γιατί πρέπει να το γιορτάσετε, το αξίζετε. Το αξίζετε 100%. Αυτή η νίκη είναι δική σας, γιατί στα τελευταία 3 λεπτά, όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς, εσείς το πιστέψατε. Για αυτό κερδίσατε. Δεν σταματήσατε ποτέ να το πιστεύετε, γιατί εκτός έδρας, στο ΟΑΚΑ, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι απίστευτο.

Όμως πρέπει να σας πω αυτό. Κάντε ένα διάλειμμα, απολαύστε αυτές τις πέντε ημέρες, το αξίζετε. Αλλά πιστέψτε με γιατί το έχω δει να συμβαίνει ξανά. Αυτές οι πέντε νίκες δεν θα μας κρατήσουν στην κατηγορία. Ξέρω ότι δεν θέλετε να ακούσετε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά αυτές οι πέντε νίκες δεν μας αρκούν. Πρέπει να κερδίσουμε τον Ηρακλή στη Ρόδο στο πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή».



Πηγή: gazzetta.gr

