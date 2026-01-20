Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν θα τελειώσω τη σεζόν στους Μπακς, είναι κάτι που κοιτάω μέρα τη μέρα
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Νέες φωτιές για το μέλλον του στους Μπακς άναψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς έχασαν διαφορά 23 πόντων και τελικά επικράτησαν δύσκολα των Χοκς με 110-112, πλησιάζοντας τις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται με περιορισμό χρόνου συμμετοχής (minutes restriction), ολοκλήρωσε τον αγώνα ως πρώτος σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς, σημειώνοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα απάντησε σε ερώτηση του για το μέλλον του στην ομάδα και τόνισε πως δεν ξέρει τι θα κάνει.

Giannis sounds off on if he's confident he'll finish season with Bucks "I don't know"

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο


Για τις φήμες ότι ομάδες τον περιμένουν στην αγορά: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Για το αν θα τελειώσει την σεζόν στους Μπακς: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Για την 10η συμμετοχή σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πιρς, τον ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνεις και εσύ. Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι. Εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».

Πηγή: gazzetta.gr

