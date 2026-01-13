Ολυμπιακός: Ανακοίνωση των βετεράνων ποδοσφαιριστών για διαιτησία και ΕΠΟ
Στην ανακοίνωση αναφέρονται στον Στεφάν Λανουά, στον πρόεδρο της ΕΠΟ και στους διαιτητές που ορίστηκαν για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Οργισμένη ανακοίνωση για την κατάσταση στην ελληνική διαιτησία εξέδωσε ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού

Στην ανακοίνωση αναφέρονται στον Στεφάν Λανουά, στον πρόεδρο της ΕΠΟ και στους διαιτητές που ορίστηκαν για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. 

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού 


«Όσοι αποτελούμε την Ιστορία του Ολυμπιακού, οι Βετεράνοι του Θρύλου, το πιο δοξασμένο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου βλέπουμε με έκπληξη και αποτροπιασμό τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο με αποφάσεις διαιτητών και αρχιδιαιτητού που ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

Ένας Πρόεδρος της ΕΠΟ, νέος άνθρωπος που νομίσαμε ότι μπορεί να βοηθήσει να πάει παρακάτω το ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε ανίκανος να το πράξει και μαζί με το Γάλλο Λανουά που υποτίθεται θα έφτιαχνε τη διαιτησία είναι οι δυο υπεύθυνοι για όσα τραγελαφικά βλέπουμε στα γήπεδα κάθε εβδομάδα με σωρεία ανακοινώσεων από όλες τις ομάδες!

Στο κρισιμότατο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ αύριο ο ορισμός είναι ακατανόητος για κάποιον απονήρευτο και νάρκη για όποιον ξέρει το ποδόσφαιρο. Ένας διαιτητής από την Χαλκιδική που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στη Θεσσαλονίκη καλείται να διαιτητεύσει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κλίμα! Μαζί του ο VARίστας Γιουγκ από την Σλοβενία ο οποίος ήταν διαιτητής σε 5 ματς του Ολυμπιακού μας στο παρελθόν με αποτέλεσμα 4 ήττες και μια ισοπαλία.

Μάλλον τα στατιστικά αυτά τον όρισαν.

Και αυτός ο ορισμός είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα προκλήσεων και καλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να είναι απολύτως ψύχραιμος αύριο στις εξέδρες και να βοηθήσει την ομάδα μας!

Ήρθε η ώρα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να απαντήσει (αγωνιστικά και θεσμικά) σε όσους ΝΑΝΟΥΣ νόμισαν πως μπορούν να τα βάλουν με γίγαντες!».


