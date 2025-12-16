Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Η Φενέρμπαχτσε βράβευσε τον Ιμπράημ Κουτλουάι και απέσυρε τη φανέλα του πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η Φενέρμπαχτσε, τίμησε τον Ιμπραήμ Κουτλουάι, αποσύροντας τη φανέλα του στην οροφή της «Ulker Sports Arena».
Ο Τούρκος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, είδε τη φανέλα του να βρίσκεται στην οροφή του γηπέδου, χωρίς νούμερο διότι τον αριθμό φοράει ο Μελίχ Μαχμούτογλου.
Ο Κουτλουάι, που φόρεσε τη φανέλα της Φενέρ από το 1991 έως το 1999 και επέστρεψε για μία σεζόν το 2006-07, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Τούρκους παίκτες της γενιάς του.
Παράλληλα, τίμησε και τα πράσινα του Παναθηναϊκού, αγωνιζόμενος σε δύο θητείες (2001-03 και 2005).
Η βραδιά περιλάμβανε και ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Κουτλουάι, το οποίο προβλήθηκε στο cube του γηπέδου και περιείχε στιγμιότυπα ακόμη και από το 2002.
Ακολούθησε η επίσημη βράβευσή του από τη Φενέρ, με το κοινό να τον αποθεώνει και να τον εντάσσει για πάντα στο «Πάνθεον» της ιστορίας του συλλόγου.
Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε, βράβευσε και τον επικεφαλής φυσιοθεραπευτή του Παναθηναϊκού, για την παρουσία του στον τουρκικό σύλλογο την προηγούμενη τριετία.
Ergin Ataman, maç öncesi forması asılan İbrahim Kutluay'ı tebrik etti.— Fener Hoops (@FenerHoopsTr) December 16, 2025
🔗@tanozbudun1pic.twitter.com/mwi66OkmbC
🟡🔵 Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay’ın formasını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na asarak efsaneyi onurlandırdı. pic.twitter.com/rPLzQEjrTE— S Sport (@ssporttr) December 16, 2025
