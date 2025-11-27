Απειλές θανάτου για τον Κοτάρσκι και την έγκυο σύζυγό του για το λάθος του στο παιχνίδι της Κοπεγχάγης με την Καϊράτ

Σάλος έχει προκριθεί στη Δανία με τις απειλές θανάτου κατά του Ντομινίκ Κοτάρσκι και της συζύγου του η οποία είναι έγκυος.Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και νυν της Κοπεγχάγης έκανε τραγικό λάθος στο παιχνίδι του Champions League με την Καϊράτ και κάποιοι δεν του το συγχώρησαν.Ο Κοτάρσκι είχε κάνει λάθος και στο προηγούμενο ματς. Μετά το παιχνίδι με την Καϊράτ έσπευσαν να τον στηρίξουν ο προπονητής και οι συμπαίκτες του ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η Κοπεγχάγη όταν ενημερώθηκε για τις απειλές.

«Μετά τη νίκη της Κοπεγχάγης επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League στο Πάρκεν, ο τερματοφύλακας της ομάδας, Ντόμινικ Κοτάρσκι, έχει δεχθεί σοβαρά, μισαλλόδοξα μηνύματα και σχόλια στα social media.

Τα προσωπικά μηνύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απειλές θανάτου προς τον ίδιο τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, την οικογένειά του, τη σύζυγό του που είναι έγκυος και το αγέννητο παιδί τους.

Αυτό είναι απολύτως και ολοκληρωτικά απαράδεκτο, και η Κοπεγχάγη στηρίζει τώρα τον Ντόμινικ Κοτάρσκι και την οικογένειά του, ενώ ο σύλλογος εξετάζει όλο το υλικό και το παραδίδει στην αστυνομία.





Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος που σεβόμαστε και νοιαζόμαστε τόσο ως παίκτη όσο και ως προσωπικότητα. Ο σύλλογος στέκεται 100% δίπλα του και παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον Ντόμινικ και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης νομικής βοήθειας.

Η Κοπεγχάγη αποστασιοποιείται έντονα από κάθε μορφή κακόβουλης συμπεριφοράς και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ότι ένας από τους παίκτες της υφίσταται τέτοιες λεκτικές επιθέσεις. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται για την ασφάλειά του εξαιτίας της δουλειάς του, και γι’ αυτό βρισκόμαστε τώρα σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές.

Το ποδόσφαιρο έχει μια απίστευτη ικανότητα να μας ενώνει όλους, και υπάρχει χώρος για πάθος και συναισθήματα, για απόψεις και κριτική. Αυτά όμως συνοδεύονται από μια ιδιαίτερη ευθύνη. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τον τόνο και το επίπεδο του διαλόγου στο ποδόσφαιρο.

Είτε πρόκειται για δηλώσεις από τις κερκίδες, στα social media είτε στον δρόμο, η γραμμή ξεπερνιέται όταν φτάνουμε σε μηνύματα μίσους, απειλές και ακατάλληλα σχόλια. Είναι απαράδεκτο να εκφράζεται κανείς με τρόπο που παραβιάζει τον σεβασμό προς το άτομο. Γι’ αυτό καλούμε όλους όσοι βρίσκονται γύρω από το ποδόσφαιρο να έχουν επίγνωση αυτής της ευθύνης. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν πρέπει ποτέ να γίνουν ο κανόνας, ούτε στον προφορικό ούτε στον γραπτό λόγο».

