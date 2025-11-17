Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
«Μας έκαναν βουντού» είπε ο προπονητής της Νιγηρίας μετά τον αποκλεισμό από το Κονγκό στα προκριματικά του Μουντιάλ
«Κάποιοι από το πάγκο τους την ώρα των πέναλτι μας έκαναν βουντού», είπε ο Έρικ Τσέλε
Η Νιγηρία αντιμετώπισε το βράδυ της Κυριακής (16/11) τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με στόχο ένα εισιτήριο στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Η ΛΔ Κονγκό εν τέλει επικράτησε της Νιγηρίας με 4-3 στα πέναλτι μετά από ισοπαλία με 1-1 στη κανονική διάρκεια εξασφαλίζοντας εκείνη την πρόκρισή της στα διεθνή playoffs του Μαρτίου αποκλείοντας και επίσημα τους «Αετούς» από το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής των τυπικά γηπεδούχων (ο αγώνας έγινε στο Μαρόκο σε ουδέτερο γήπεδο), Έρικ Τσέλε, κατηγόρησε ανοιχτά ανθρώπους από τον πάγο των αντιπάλων του ότι χρησιμοποίησαν τελετουργίες «βουντού» κατά τις εκτελέσεις των πέναλτι και πως εκείνο το κομμάτι ήταν αυτό που «έκρινε» τον χθεσινό τελικό.
«Κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων εκτέλεσης πέναλτι, ένας τύπος που καθότανε στο πάγκο του Κονγκό έκανε βουντού. Κάθε φορά, όμως γι' αυτό ήμουν λίγο νευρικός μαζί του», δήλωσε ο Τσέλε που μετά την ολοκλήρωση του αγώνα κινήθηκε απειλητικά προς τον αντίπαλο πάγκο για να ζητήσει τον λόγο από εκείνον που έκανε το βουντού.
Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους να εξηγήσει τα όσα έκανε αυτός ο άνθρωπος από το επιτελείο του Κονγκό, ο Γαλλό-Ιβοριανός τεχνικός πρόσθεσε πως: «Ναι, κάτι σαν, δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι τέτοιο, αλλά ψέκαζε με ένα υγρό τον αέρα».
🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025
Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳
He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.
The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a
“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025
Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT
