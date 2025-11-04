Νεκτάριος Τριάντης: Σκόραρε ξανά λίγες ώρες μετά την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος - Η ιστορία του παιδιού από την Αυστραλία με τα 11 αδέρφια

Παρότι είχε αγωνιστεί στις “μικρές” εθνικές της Αυστραλίας, ο Νεκτάριος Τριάντης είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας και το όνειρό του έγινε πλέον πράξη, αφού τους προηγούμενους μήνες εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα χαρτιά.

Ο 22χρονος ξεκίνησε από την Αυστραλία την καριέρα του παίζοντας στην Σίδνεϋ Γουόντερερς, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, ενώ το μεγάλο βήμα στην καριέρα του το έκανε το 2023 παίρνοντας μεταγραφή για την

, από την οποία αποχώρησε ως δανεικός για τη Χιμπέρνιαν τη σεζόν 2024-25.

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης

O Νεκτάριος Τριάντης γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 2003 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από Έλληνες γονείς και έχει 7 αδερφούς και 3 αδερφές. Οι δύο από τους αδερφούς του, ο Κρις και ο Πίτερ, υπήρξαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αγωνιζόμενοι μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, την A-League.

Δέχτηκε, όμως, το πλήγμα της απώλειας σε νεαρή ηλικία, καθώς έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 8 ετών, από πυρκαγιά στην Αυστραλία.