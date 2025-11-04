Νεκτάριος Τριάντης: Σκόραρε ξανά λίγες ώρες μετά την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος - Η ιστορία του παιδιού από την Αυστραλία με τα 11 αδέρφια
Χθες έγινε γνωστό πως ο 22χρονος μέσος θα φορέσει για πρώτη φορά το εθνόσημο στο στήθος - Έβαλε όμορφο γκολ στην ήττα της Μινεσότα χθες βράδυ
Λίγες ώρες μετά την πρώτη του κλήση για την Ελλάδα, ο 22χρονος χαφ έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς σκόραρε στην ήττα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ από τους Σιάτλ Σάουντερς με 4-2, για το Game 2 της φάσης των «16» των Play offs του MLS. Έτσι δικαίωσε άμεσα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που τον κάλεσε στην Εθνική για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία.
Ο 22χρονος μέσος βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με ωραίο πλασέ, μειώνοντας σε 3-1, ενώ ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ρόμπιν Λουντ έκανε το 3-2, πέντε λεπτά αργότερα.
Η πρόκριση στα προημιτελικά θα κριθεί στο τρίτο παιχνίδι το Σάββατο (08/11) στη Μινεσότα. Ο Τριάντης μετρά 3 γκολ και μια ασίστ σε 7 συμμετοχές φέτος στο MLS.
Παρότι είχε αγωνιστεί στις “μικρές” εθνικές της Αυστραλίας, ο Νεκτάριος Τριάντης είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας και το όνειρό του έγινε πλέον πράξη, αφού τους προηγούμενους μήνες εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα χαρτιά. Ο 22χρονος ξεκίνησε από την Αυστραλία την καριέρα του παίζοντας στην Σίδνεϋ Γουόντερερς, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, ενώ το μεγάλο βήμα στην καριέρα του το έκανε το 2023 παίρνοντας μεταγραφή για την Σάντερλαντ, από την οποία αποχώρησε ως δανεικός για τη Χιμπέρνιαν τη σεζόν 2024-25.
Ο ίδιος πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ φέτος, με τη Μινεσότα να έχει πλέον τον δικό της… Έλληνα «ελεύθερο σκοπευτή». Μπορεί να παίξει μάλιστα και στόπερ, αλλά και αμυντικός μέσος.
O Νεκτάριος Τριάντης γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 2003 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από Έλληνες γονείς και έχει 7 αδερφούς και 3 αδερφές. Οι δύο από τους αδερφούς του, ο Κρις και ο Πίτερ, υπήρξαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αγωνιζόμενοι μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, την A-League.
Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης
Δέχτηκε, όμως, το πλήγμα της απώλειας σε νεαρή ηλικία, καθώς έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 8 ετών, από πυρκαγιά στην Αυστραλία.
Όσον αφορά στην ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη Σίδνεϊ Ολίμπικ, αγωνιζόμενος ως πλάγιος επιθετικός και επιθετικός χαφ. Στη συνέχεια όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, οι προπονητές του τον έβαζαν στα μπακ και εν συνεχεία στα στόπερ καθώς ψήλωσε παραπάνω από το αναμενόμενο.
Όσο για την επιλογή του, στις αρχές Ιουλίου ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει κάνοντας σαφές όμως ότι: «Υπάρχει μια θέση στην καρδιά μου και για την Ελλάδα και για την Αυστραλία». Τότε, τι ήταν εκείνο που βάσει των όσων είπε ο ίδιος θα τον οδηγούσε στην τελική του απόφαση; «Νομίζω πως θα είναι εκεί όπου θα με οδηγήσει η καρδιά μου. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να ηρεμήσει, να πέσει η σκόνη. Είναι θέμα του πού νιώθω πιο σπίτι μου, πιο άνετα».
Για όσους τον ξέρουν πολύ καλά, η Ελλάδα κι η αξία της πατρίδας για την οικογένειά του έχουν μεγάλη σημασία. Και τελική η απόφασή του όσο δύσκολη ή εύκολη κι αν ήταν, στο τέλος η καρδιά τού έδειξε το δρόμο.
