Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Λίβερπουλ σε κρίση: Από τα 500 εκατομμύρια των μεταγραφών στην αγωνιστική «χρεοκοπία»
Λίβερπουλ σε κρίση: Από τα 500 εκατομμύρια των μεταγραφών στην αγωνιστική «χρεοκοπία»
Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετά από καλοκαιρινές δαπάνες ρεκόρ κατρακύλησε από την πρώτη θέση στην έβδομη, με έξι ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια και αποκλεισμό από την Carabao Cup
Το καλοκαίρι η Λίβερπουλ εντυπωσίασε με τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου: σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση των Ίσακ (145), Βιρτς (125), Εκιτίκε (95), Κέρκεζ (46,9), Φρίμπονγκ (40) και Λεόνι (31). Έξι μεταγραφές που υποτίθεται πως θα απογείωναν την πρωταθλήτρια Αγγλίας, χαρίζοντας της νέο αέρα δυναμικής.
Οι πρώτες εβδομάδες έμοιαζαν ιδανικές με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς και πρωτιά στην Premier League. Όμως, μόλις τέσσερις αγωνιστικές αργότερα, η εικόνα είναι εφιαλτική: οι «reds» μετρούν τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα και έξι ήττες στα επτά τελευταία ματς συνολικά. Έχουν υποχωρήσει στην 7η θέση με μόλις 15 βαθμούς, όσους είχαν πριν από έναν μήνα.
Σύμφωνα με την Opta, καμία άλλη ομάδα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχει χάσει τόσα παιχνίδια (6) από τις 27 Σεπτεμβρίου και μετά. Είναι, μάλιστα, η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που ξεκινά με πέντε νίκες και ακολουθεί με τέσσερις διαδοχικές ήττες.
«Υπάρχουν πολλοί λόγοι που χάσαμε, αλλά κανείς δεν είναι αρκετά καλός»
Ο τεχνικός των «reds», Άρνε Σλοτ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Στη Λίβερπουλ είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίζουμε κάθε ματς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις ήττες μας, αλλά κανείς δεν δικαιολογεί να χάνουμε τόσο συχνά».
Τα αίτια της κρίσης είναι πολλά:
-Απογοητευτική απόδοση των μεταγραφών, με τον Βιρτς να μην έχει σκοράρει ακόμη και τον Ίσακ να μετρά μόλις ένα γκολ.
-Τραυματισμοί βασικών παικτών όπως οι Φρίμπονγκ, Λεόνι και Άλισον.
-Πτώση απόδοσης των Ρόμπερτσον και Άρνολντ, που άφησε κενά στα άκρα.
-Αμυντικά λάθη των Φαν Ντάικ και Κονατέ, με την ομάδα να δέχεται γκολ σε δέκα συνεχόμενα παιχνίδια.
Ακόμη και ο Μο Σαλάχ, που συνήθως είναι εγγύηση στο σκοράρισμα, έχει σημειώσει μόλις 4 γκολ σε 13 ματς, γεγονός που επιβαρύνει το επιθετικό πρόβλημα. Ο Σλοτ πάντως τον υπερασπίζεται: «Το τελευταίο που με απασχολεί είναι αν ο Μο θα ξαναβρεί το γκολ. Το έχει κάνει όλη του τη ζωή και θα το ξανακάνει».
Η απόδοση των μεταγραφών, σε αριθμούς
Αλεξάντερ Ισάκ: 8 αγώνες (429'), ένα γκολ και μία ασίστ
Ούγκο Εκιτίκε: 13 αγώνες (790'), έξι γκολ και μία ασίστ
Οι πρώτες εβδομάδες έμοιαζαν ιδανικές με πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς και πρωτιά στην Premier League. Όμως, μόλις τέσσερις αγωνιστικές αργότερα, η εικόνα είναι εφιαλτική: οι «reds» μετρούν τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα και έξι ήττες στα επτά τελευταία ματς συνολικά. Έχουν υποχωρήσει στην 7η θέση με μόλις 15 βαθμούς, όσους είχαν πριν από έναν μήνα.
Σύμφωνα με την Opta, καμία άλλη ομάδα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχει χάσει τόσα παιχνίδια (6) από τις 27 Σεπτεμβρίου και μετά. Είναι, μάλιστα, η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που ξεκινά με πέντε νίκες και ακολουθεί με τέσσερις διαδοχικές ήττες.
«Υπάρχουν πολλοί λόγοι που χάσαμε, αλλά κανείς δεν είναι αρκετά καλός»
Ο τεχνικός των «reds», Άρνε Σλοτ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Στη Λίβερπουλ είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίζουμε κάθε ματς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις ήττες μας, αλλά κανείς δεν δικαιολογεί να χάνουμε τόσο συχνά».
Τα αίτια της κρίσης είναι πολλά:
-Απογοητευτική απόδοση των μεταγραφών, με τον Βιρτς να μην έχει σκοράρει ακόμη και τον Ίσακ να μετρά μόλις ένα γκολ.
-Τραυματισμοί βασικών παικτών όπως οι Φρίμπονγκ, Λεόνι και Άλισον.
-Πτώση απόδοσης των Ρόμπερτσον και Άρνολντ, που άφησε κενά στα άκρα.
-Αμυντικά λάθη των Φαν Ντάικ και Κονατέ, με την ομάδα να δέχεται γκολ σε δέκα συνεχόμενα παιχνίδια.
Ακόμη και ο Μο Σαλάχ, που συνήθως είναι εγγύηση στο σκοράρισμα, έχει σημειώσει μόλις 4 γκολ σε 13 ματς, γεγονός που επιβαρύνει το επιθετικό πρόβλημα. Ο Σλοτ πάντως τον υπερασπίζεται: «Το τελευταίο που με απασχολεί είναι αν ο Μο θα ξαναβρεί το γκολ. Το έχει κάνει όλη του τη ζωή και θα το ξανακάνει».
Η απόδοση των μεταγραφών, σε αριθμούς
Αλεξάντερ Ισάκ: 8 αγώνες (429'), ένα γκολ και μία ασίστ
Ούγκο Εκιτίκε: 13 αγώνες (790'), έξι γκολ και μία ασίστ
Φλόριαν Βιρτς: 13 αγώνες (935'), μηδέν γκολ και τρεις ασίστ
Τζιοβάνι Λεόνι: 1 αγώνας (81'), μηδέν γκολ και μηδέν ασίστ
Τζερέμι Φρίμπονγκ: 9 αγώνες (403'), ένα γκολ και καμία ασίστ
Μίλος Κέρκεζ: 14 αγώνες (941'), ένα γκολ και καμία ασίστ
Φρέντι Γούντμαν: 1 αγώνας (90'), τρία γκολ δεκτά
Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι: 6 αγώνες (484'), εννέα γκολ παθητικό
«Οι αντίπαλοι βρήκαν το κόλπο»
Ο Ολλανδός τεχνικός αναγνώρισε επίσης ότι οι αντίπαλοι έχουν προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας: «Οι ομάδες έχουν βρει έναν συγκεκριμένο τρόπο να παίζουν απέναντί μας. Είναι καλή στρατηγική και εμείς ακόμη δεν έχουμε απαντήσει».
Σύμφωνα με τα στατιστικά, η Λίβερπουλ είναι η ομάδα που δέχεται τα περισσότερα μακρινά γεμίσματα στην Premier League (507 ως τώρα), δείγμα του πόσο ευάλωτη είναι αμυντικά.
Η τελευταία «σφαλιάρα» ήρθε στο Άνφιλντ από την Κρίσταλ Πάλας (0-3) – η πρώτη ήττα εντός έδρας σε κύπελλο με διαφορά τριών γκολ από το 1934. Ομάδα και οπαδοί αναζητούν πλέον επειγόντως αντίδραση, καθώς το πανάκριβο πρότζεκτ των 500 εκατομμυρίων κινδυνεύει να μετατραπεί σε… ποδοσφαιρική χρεοκοπία.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Τζιοβάνι Λεόνι: 1 αγώνας (81'), μηδέν γκολ και μηδέν ασίστ
Τζερέμι Φρίμπονγκ: 9 αγώνες (403'), ένα γκολ και καμία ασίστ
Μίλος Κέρκεζ: 14 αγώνες (941'), ένα γκολ και καμία ασίστ
Φρέντι Γούντμαν: 1 αγώνας (90'), τρία γκολ δεκτά
Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι: 6 αγώνες (484'), εννέα γκολ παθητικό
«Οι αντίπαλοι βρήκαν το κόλπο»
Ο Ολλανδός τεχνικός αναγνώρισε επίσης ότι οι αντίπαλοι έχουν προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας: «Οι ομάδες έχουν βρει έναν συγκεκριμένο τρόπο να παίζουν απέναντί μας. Είναι καλή στρατηγική και εμείς ακόμη δεν έχουμε απαντήσει».
Σύμφωνα με τα στατιστικά, η Λίβερπουλ είναι η ομάδα που δέχεται τα περισσότερα μακρινά γεμίσματα στην Premier League (507 ως τώρα), δείγμα του πόσο ευάλωτη είναι αμυντικά.
Η τελευταία «σφαλιάρα» ήρθε στο Άνφιλντ από την Κρίσταλ Πάλας (0-3) – η πρώτη ήττα εντός έδρας σε κύπελλο με διαφορά τριών γκολ από το 1934. Ομάδα και οπαδοί αναζητούν πλέον επειγόντως αντίδραση, καθώς το πανάκριβο πρότζεκτ των 500 εκατομμυρίων κινδυνεύει να μετατραπεί σε… ποδοσφαιρική χρεοκοπία.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα