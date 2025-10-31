Λίβερπουλ σε κρίση: Από τα 500 εκατομμύρια των μεταγραφών στην αγωνιστική «χρεοκοπία»

Φλόριαν Βιρτς: 13 αγώνες (935'), μηδέν γκολ και τρεις ασίστΤζιοβάνι Λεόνι: 1 αγώνας (81'), μηδέν γκολ και μηδέν ασίστΤζερέμι Φρίμπονγκ: 9 αγώνες (403'), ένα γκολ και καμία ασίστΜίλος Κέρκεζ: 14 αγώνες (941'), ένα γκολ και καμία ασίστΦρέντι Γούντμαν: 1 αγώνας (90'), τρία γκολ δεκτάΓκιόργκι Μαμαρντασβίλι: 6 αγώνες (484'), εννέα γκολ παθητικόΟ Ολλανδός τεχνικός αναγνώρισε επίσης ότι οι αντίπαλοι έχουν προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ομάδας: «Οι ομάδες έχουν βρει έναν συγκεκριμένο τρόπο να παίζουν απέναντί μας. Είναι καλή στρατηγική και εμείς ακόμη δεν έχουμε απαντήσει».Σύμφωνα με τα στατιστικά, η Λίβερπουλ είναι η ομάδα που δέχεται τα περισσότερα μακρινά γεμίσματα στην Premier League (507 ως τώρα), δείγμα του πόσο ευάλωτη είναι αμυντικά.Η τελευταία «σφαλιάρα» ήρθε στο Άνφιλντ από την Κρίσταλ Πάλας (0-3) – η πρώτη ήττα εντός έδρας σε κύπελλο με διαφορά τριών γκολ από το 1934. Ομάδα και οπαδοί αναζητούν πλέον επειγόντως αντίδραση, καθώς το πανάκριβο πρότζεκτ των 500 εκατομμυρίων κινδυνεύει να μετατραπεί σε… ποδοσφαιρική χρεοκοπία.