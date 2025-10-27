Ντέμης Νικολαΐδης: Η ΑΕΚ μπήκε με φόβο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πρέπει να τολμάς

Ο Ντέμης Νικολαΐδης αναλύοντας το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ υπογράμμισε το γεγονός ότι από την Ένωση έλειπε το θάρρος απέναντι στους «ερυθρόλευκους» που ναι μεν ήταν κουρασμένοι, αλλά ένιωθες πως θα νίκαγαν.

Μιλώντας στην εκπομπή Monday FC της NOVA, ο Ντέμης Νικολαΐδης υποστήριξε πως η ΑΕΚ δεν μπήκε με ψυχολογία για να πάρει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά για να μην ηττηθεί, χωρίς να διαθέτει θάρρος, κάτι που φάνηκε και στις χαμένες εναέριες μονομαχίες μέσα στο παιχνίδι. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ήταν κουρασμένος, χωρίς τις κλασικές εντάσεις του Μεντιλίμπαρ, με τους ερυθρόλευκους ωστόσο να κερδίζουν εύκολα, όπως πρόσθεσε ο Νικολαΐδης.

«Κακό ματς. Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Μέτριος ο Ολυμπιακός, κακή η ΑΕΚ. Μου φάνηκε κουρασμένος ο Ολυμπιακός. Η ένταση που μάρκαρε ήταν στο έξι. Περίμενα την ΑΕΚ να το εκμεταλλευτεί. Η ένταση των τρεξιμάτων δεν ήταν αυτή που μας έχει συνηθίσει ο Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ μπήκε με ψυχολογία να μη χάσει και όχι για να κερδίσει το παιχνίδι. Τα ντέρμπι χωρίς νίκη έγιναν πολλά λόγω των περσινών. Δεν νομίζω πως οι παίκτες το έχουν στο μυαλό τους. Μιλάμε για άλλη ομάδα και άλλη σεζόν. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, μας φταίνε όλα. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα επηρεάζονται ψυχολογικά όλοι. Από την ΑΕΚ έλειπε το θάρρος, μπορεί να ήταν και οδηγία να είναι πιο συγκρατημένη. Πρέπει να τολμάς για να κάνεις πράγματα. Η ΑΕΚ μπήκε με λίγο φόβο. Δεν γίνεται η ΑΕΚ να χάνει κάθε εναέρια μονομαχία. Σε πολλά ματς οι αντίπαλοι πηδάνε μόνοι τους», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια σχολίασε αν το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε δύο μέρες νωρίτερα στην Ευρώπη σε σχέση με την ΑΕΚ ήταν αυτό που έπαιξε επίσης ρόλο:

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και η ΑΕΚ με την Αμπερντίν στην Αθήνα και ήταν 3-0 πριν το ημίωρο. Διαφωνώ με τον Νίκολιτς για τις μέρες ξεκούρασης. Ο Ολυμπιακός πάντως που έχουμε συνηθίσει δεν ήταν. Έβλεπες το ματς πάντως και αισθανόσουν ότι κάπως θα πάρει το ματς. Δεν δούλεψε καλά ο Ταρέμι ως αντι-Τσικίνιο. Ο Ταρέμι ως Ταρέμι δούλεψε, ως Τσικίνιο με το πρέσινγκ όχι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Ταρέμι. Ήταν μέσα σε όλα. Δεν ήταν πολλά, αλλά έκριναν το παιχνίδι. Ο Ελ Καμπί είχε πολύ λίγες επαφές με την μπάλα, αλλά σε όσες ήταν, έκανε κάτι. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει. Ο Γιόβιτς αν έπαιζε στον Ολυμπιακό θα είχε βάλει δέκα γκολ. Είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν τροφοδοτείται καθόλου. Θέλει δουλειά».

Στη συνέχεια ο Ντέμης Νικολαΐδης τόνισε ότι η ΑΕΚ είχε έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης: «Η ΑΕΚ έχει χάσει όλες τις εναέριες μονομαχίες στο ματς. Πολλές εύκολες σέντρες χωρίς την πίεση που πρέπει, αλλά υπάρχει έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικά ο ένας τον άλλον δεν τον εμπιστεύεται. Αυτό το βλέπουμε στα τελευταία τέσσερα με πέντε ματς. Δεν μπορεί να είναι μόνος του ο Ελ Καμπί όταν γίνεται σέντρα. Στο πρώτο μέρος η κατοχή είναι του Ολυμπιακού, στο δεύτερο άφησε την μπάλα στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ την πήρε γιατί ήταν πίσω στο σκορ και έπρεπε να δημιουργήσει».

Τέλος, όσον αφορά τα πρόσωπα που ξεχώρισε, υπογράμμισε: «Ο Πινέδα έτρεχε παντού. Δεν έχουμε δει ακόμα τον Πινέδα που ξέρουμε. Αλλά όταν δεν πάει καλά όλη η ομάδα δεν βλέπεις τα χαρίσματα των παικτών. Ο Πινέδα όμως ήταν μακράν ο παίκτης της ΑΕΚ με τις περισσότερες ενέργειες. Και ο Έσε έκανε αντίστοιχη δουλειά στον Ολυμπιακό. Ο Κοστίνια πήγε πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση, κέρδισε εύκολα».



