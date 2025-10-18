Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Bundesliga: Η Ουνιόν επέστρεψε στις νίκες, 3-1 τη Γκλάντμπαχ που παραμένει στην πάτο της βαθμολογίας - Δείτε τα γκολ
Bundesliga: Η Ουνιόν επέστρεψε στις νίκες, 3-1 τη Γκλάντμπαχ που παραμένει στην πάτο της βαθμολογίας - Δείτε τα γκολ
Τα «πουλάρια» παρέμειναν μετά από επτά ματς χωρίς νίκη με μόλις τρεις ισοπαλίες και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος
Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη (ήττα και ισοπαλία) η Ουνιόν Βερολίνου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κι επέστρεψε στις νίκες.
Την Παρασκευή το βράδυ με 3-1 απέναντι στην ουραγό Γκλάντμπαχ, στο εναρκτήριο ματς της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga κι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό αμυντικό, Ντανίλο Ντοέκι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.
Τα «πουλάρια» παρέμειναν μετά από επτά ματς χωρίς νίκη με μόλις τρεις ισοπαλίες και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος μετά την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (14 γκολ, όσα και η σημερινή της αντίπαλος).
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1 (3',26' Ντοέκι, 81' Κεντίρα - 33' Ταμπάκοβιτς)
Μάιντς-Λεβερκούζεν 18/10
Λειψία-Αμβούργο 18/10
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 18/10
Χαϊντενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 18/10
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 18/10
Την Παρασκευή το βράδυ με 3-1 απέναντι στην ουραγό Γκλάντμπαχ, στο εναρκτήριο ματς της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga κι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό αμυντικό, Ντανίλο Ντοέκι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.
Τα «πουλάρια» παρέμειναν μετά από επτά ματς χωρίς νίκη με μόλις τρεις ισοπαλίες και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος μετά την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (14 γκολ, όσα και η σημερινή της αντίπαλος).
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1 (3',26' Ντοέκι, 81' Κεντίρα - 33' Ταμπάκοβιτς)
Μάιντς-Λεβερκούζεν 18/10
Λειψία-Αμβούργο 18/10
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 18/10
Χαϊντενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 18/10
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 18/10
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 18/10
Φράιμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 19/10
Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 14
Λειψία 13
Στουτγκάρδη 12
Λεβερκούζεν 11
Ουνιόν Βερολίνου 10 -7αγ.
Κολωνία 10
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Φράιμπουργκ 8
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Χοφενχάιμ 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Άουγκσμπουργκ 6
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 3
Γκλάντμπαχ 3 -7αγ.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Φράιμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 19/10
Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 14
Λειψία 13
Στουτγκάρδη 12
Λεβερκούζεν 11
Ουνιόν Βερολίνου 10 -7αγ.
Κολωνία 10
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Φράιμπουργκ 8
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Χοφενχάιμ 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Άουγκσμπουργκ 6
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 3
Γκλάντμπαχ 3 -7αγ.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα