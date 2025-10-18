Bundesliga: Η Ουνιόν επέστρεψε στις νίκες, 3-1 τη Γκλάντμπαχ που παραμένει στην πάτο της βαθμολογίας - Δείτε τα γκολ
Bundesliga Ουνιόν Βερολίνου Γκλάντμπαχ

Bundesliga: Η Ουνιόν επέστρεψε στις νίκες, 3-1 τη Γκλάντμπαχ που παραμένει στην πάτο της βαθμολογίας - Δείτε τα γκολ

Τα «πουλάρια» παρέμειναν μετά από επτά ματς χωρίς νίκη με μόλις τρεις ισοπαλίες και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος

Bundesliga: Η Ουνιόν επέστρεψε στις νίκες, 3-1 τη Γκλάντμπαχ που παραμένει στην πάτο της βαθμολογίας - Δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη (ήττα και ισοπαλία) η Ουνιόν Βερολίνου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κι επέστρεψε στις νίκες.

Την Παρασκευή το βράδυ με 3-1 απέναντι στην ουραγό Γκλάντμπαχ, στο εναρκτήριο ματς της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga κι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό αμυντικό, Ντανίλο Ντοέκι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Doekhi-BRACE Secures 3 Points! | UNION BERLIN - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | Bundesliga 25/26


Τα «πουλάρια» παρέμειναν μετά από επτά ματς χωρίς νίκη με μόλις τρεις ισοπαλίες και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος μετά την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (14 γκολ, όσα και η σημερινή της αντίπαλος).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1 (3',26' Ντοέκι, 81' Κεντίρα - 33' Ταμπάκοβιτς)
Μάιντς-Λεβερκούζεν 18/10
Λειψία-Αμβούργο 18/10
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 18/10
Χαϊντενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 18/10
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 18/10
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 18/10
Φράιμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 19/10
Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 19/10


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 14
Λειψία 13
Στουτγκάρδη 12
Λεβερκούζεν 11
Ουνιόν Βερολίνου 10 -7αγ.
Κολωνία 10
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Φράιμπουργκ 8
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Χοφενχάιμ 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Άουγκσμπουργκ 6
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 3
Γκλάντμπαχ 3 -7αγ.



1 ΣΧΟΛΙΟ

