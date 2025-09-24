Τρανς αθλήτρια κατέθεσε μήνυση κατά του NCAA και του κολεγίου SUNY Geneseo για τον αποκλεισμό της από αγώνες γυναικών

Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μία δίκη που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον κολεγιακό αθλητισμό, όσον αφορά τη συμμετοχή των τρανς αθλητών, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Υπενθυμίζουμε ότι μία από τις πρώτες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ήταν η απαγόρευση συμμετοχής των τρανς αθλητριών σε αγώνες γυναικών.
Η Σάντι Σκρινερ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο ρόστερ της ομάδας στίβου του Rochester Institute of Technology, κατέθεσε μήνυση κατά του κολεγίου SUNY Geneseo και μελών του αθλητικού τμήματός της, καθώς και κατά του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA), υποστηρίζοντας ότι της αρνήθηκαν τη συμμετοχή σε αγώνες 200 μέτρων και 400 μέτρων στο μίτινγκ Geneseo Early Invitational τον Μάρτιο του 2025, παρά το γεγονός ότι είχε καταθέσει τις απαιτούμενες επιδόσεις και είχε εγγραφεί ως «ανεξάρτητη» αθλήτρια.
Στη μήνυση της η Σκρινερ ισχυρίζεται ότι το NCAA πίεσε το SUNY Geneseo να ακυρώσει τη συμμετοχή της, μετά την κεντρική απόφαση που πήρε η διοίκηση του κολεγιακού πρωταθλήματος απαγορεύοντας στις τρανς γυναίκες να συμμετέχουν σε αθλήματα γυναικών (καθώς ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι αν δεν εφαρμοστεί η απόφαση του θα απέσυρε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από τα κολέγια και τα γυμνάσια που δε συμμορφώνονταν).
Στη, μήνυση της η Σκρίνερ επικαλείται τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που έρχονται σε αντίφαση με την απόφαση του NCAA, τονίζοντας ότι όλο αυτό της προκάλεσε συναισθηματική οδύνη και ζητά οικονομική αποζημίωση (δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό), αλλά και το δικαίωμα να αγωνίζεται κανονικά στους αγώνες από δω και πέρα.
Η Σκρίνερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε καταθέσει μήνυση και κατά του κολεγίου Πρίνστον για ανάλογη απαγόρευση.
