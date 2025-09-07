Θρίαμβος για την ελληνική κωπηλασία - Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ-23 - Βίντεο
SPORTS
Κωπηλασία Μηλένα Κοντού Πασχαλίνα Μουρατίδου Γαβριέλα Λιόλιου

Θρίαμβος για την ελληνική κωπηλασία - Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ-23 - Βίντεο

Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου  στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και η Μηλένα Κόντου στο σκιφ ελαφρών βαρών ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Τσεχία

Θρίαμβος για την ελληνική κωπηλασία - Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ-23 - Βίντεο

Η Ελλάδα αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά πρωταγωνίστρια σε διεθνές επίπεδο στην κωπηλασία. Με τα οκτώ πληρώματα που αγωνίστηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ 23 της Τσεχίας στo Κόζιτσε κατέκτησε τέσσερα μετάλλια εκ των οποίων δύο χρυσά ένα ασημένιο και ένα χάλκινο ενώ πήρε μέρος συνολικά σε έξι τελικούς και δύο τελικούς Β.

Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου  μετά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 τον περασμένο Ιούλιο στο Πόζναν κατέκτησαν την πρώτη θέση και στην Τσεχία στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και πάλι.


Η Μηλένα Κοντού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά φέτος αγωνιζόμενη μόνη στο σκιφ ελ βαρών φτάνοντας τα τρία μετάλλια μέσα στη χρονιά μετά το χρυσό στο διπλό στο Παγκόσμιο Κ23 με την Αναστασιάδου και το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Α-Γ και πάλι στο διπλό με την Φίτσιου.



Οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης κατάφεραν να κατακτήσουν επίσης το τρίτο τους μετάλλιο φέτος κερδίζοντας το ασημένιο στο διπλό σκιφ , όπως είχαν κάνει στο Παγκόσμιο Εφήβων ενώ είχαν αναδειχθεί χρυσοί στο Ευρωπαϊκό Εφήβων.


Το πρώτο του διεθνές μετάλλιο φέτος κατέκτησε ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης που αναδείχθηκε 3ος πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελ βαρών.

Πολύ κοντά στο βάθρο έφτασαν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη για να καταλάβουν τελικά την 4η θέση στον τελικό του διπλού σκιφ , ενώ η Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη κατέκτησε την 5η θέση στο τελικό του σκιφ.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών ο Γιάννης Καμαλεδάκης πήρε την 1η θέση στον Τελικό Β και κατετάγη 7ος στη γενική ενώ και οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης-Ανδρέας Μπούρκας τερμάτισαν 1οι στον τελικό Β της δικώπου και κατετάγησαν 7οι στο Ευρωπαϊκό.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης