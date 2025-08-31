Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Μεντβέντεφ: «Διαζύγιο» με τον επί οκτώ χρόνια προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά
Μεντβέντεφ: «Διαζύγιο» με τον επί οκτώ χρόνια προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά
Ο Ρώσος υπό τις οδηγίες του Γάλλου προπονητή κατέκτησε 20 τίτλους ATP, μάλιστα είχε ανέβει και στο Νο 1 της Παγκόσμιας κατάταξης
Ο αποκλεισμός του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο US Open σήμανε και το τέλος συνεργασίας με τον επί σειρά προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά.
Έπειτα από συνύπαρξη οκτώ ετών ο Μεντβέντεφ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την Κυριακή (31/8) το «διαζύγιο» με τον 44χρονο Γάλλο προπονητή.
«Καταπληκτικά οκτώ, δέκα χρόνια μαζί, 20 τίτλοι, το Νο. 1 στον κόσμο, αλλά το πιο σημαντικό, πολλές διασκεδαστικές στιγμές και αναμνήσεις που θα μας μείνουν για πάντα. Σας είμαι ευγνώμων που με καθοδηγήσατε όλα αυτά τα χρόνια και ας δούμε τι μας φέρνει η ζωή στο μέλλον» έγραψε ο Ρώσος παίκτης.
Υπό τις τεχνικές του οδηγίες ο Μεντβέντεφ βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης της ATP και έφτασε σε έξι τελικούς Grand Slam, κατακτώντας τον τίτλο στο US Open του 2021, σταματώντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτήσει το Grand Slam του ημερολογιακού έτους.
«Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες. Έδωσα τα πάντα, κάθε δευτερόλεπτο, για τους κοινούς μας στόχους. Αγάπησα να σε προπονώ, να σε καθοδηγώ, να σε στηρίζω (ακόμα και όταν ήταν δύσκολο) και να βρίσκω μαζί σου και με την ομάδα λύσεις για να σε βοηθήσουμε να αποδώσεις.
Θα κρατήσω στο μυαλό μου τη "μη συμβατική μαγεία" σου ως παίκτη, που είναι και η δύναμή σου» τόνισε μεταξύ άλλων στο δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα ο ο Ζιλ Σερβαρά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Έπειτα από συνύπαρξη οκτώ ετών ο Μεντβέντεφ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την Κυριακή (31/8) το «διαζύγιο» με τον 44χρονο Γάλλο προπονητή.
«Καταπληκτικά οκτώ, δέκα χρόνια μαζί, 20 τίτλοι, το Νο. 1 στον κόσμο, αλλά το πιο σημαντικό, πολλές διασκεδαστικές στιγμές και αναμνήσεις που θα μας μείνουν για πάντα. Σας είμαι ευγνώμων που με καθοδηγήσατε όλα αυτά τα χρόνια και ας δούμε τι μας φέρνει η ζωή στο μέλλον» έγραψε ο Ρώσος παίκτης.
Υπό τις τεχνικές του οδηγίες ο Μεντβέντεφ βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης της ATP και έφτασε σε έξι τελικούς Grand Slam, κατακτώντας τον τίτλο στο US Open του 2021, σταματώντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτήσει το Grand Slam του ημερολογιακού έτους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες. Έδωσα τα πάντα, κάθε δευτερόλεπτο, για τους κοινούς μας στόχους. Αγάπησα να σε προπονώ, να σε καθοδηγώ, να σε στηρίζω (ακόμα και όταν ήταν δύσκολο) και να βρίσκω μαζί σου και με την ομάδα λύσεις για να σε βοηθήσουμε να αποδώσεις.
Θα κρατήσω στο μυαλό μου τη "μη συμβατική μαγεία" σου ως παίκτη, που είναι και η δύναμή σου» τόνισε μεταξύ άλλων στο δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα ο ο Ζιλ Σερβαρά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα