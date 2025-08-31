Μεντβέντεφ: «Διαζύγιο» με τον επί οκτώ χρόνια προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά
SPORTS
US OPEN Ντανίλ Μεντβέντεφ Ζιλ Σερβαρά

Μεντβέντεφ: «Διαζύγιο» με τον επί οκτώ χρόνια προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά

Ο Ρώσος υπό τις οδηγίες του Γάλλου προπονητή κατέκτησε 20 τίτλους ATP, μάλιστα είχε ανέβει και στο Νο 1 της Παγκόσμιας κατάταξης

Μεντβέντεφ: «Διαζύγιο» με τον επί οκτώ χρόνια προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά
Ο αποκλεισμός του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο US Open σήμανε και το τέλος συνεργασίας με τον επί σειρά προπονητή του, Ζιλ Σερβαρά.

Έπειτα από συνύπαρξη οκτώ ετών ο Μεντβέντεφ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την Κυριακή (31/8) το «διαζύγιο» με τον 44χρονο Γάλλο προπονητή.

«Καταπληκτικά οκτώ, δέκα χρόνια μαζί, 20 τίτλοι, το Νο. 1 στον κόσμο, αλλά το πιο σημαντικό, πολλές διασκεδαστικές στιγμές και αναμνήσεις που θα μας μείνουν για πάντα. Σας είμαι ευγνώμων που με καθοδηγήσατε όλα αυτά τα χρόνια και ας δούμε τι μας φέρνει η ζωή στο μέλλον» έγραψε ο Ρώσος παίκτης.

Υπό τις τεχνικές του οδηγίες ο Μεντβέντεφ βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης της ATP και έφτασε σε έξι τελικούς Grand Slam, κατακτώντας τον τίτλο στο US Open του 2021, σταματώντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτήσει το Grand Slam του ημερολογιακού έτους.


«Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες. Έδωσα τα πάντα, κάθε δευτερόλεπτο, για τους κοινούς μας στόχους. Αγάπησα να σε προπονώ, να σε καθοδηγώ, να σε στηρίζω (ακόμα και όταν ήταν δύσκολο) και να βρίσκω μαζί σου και με την ομάδα λύσεις για να σε βοηθήσουμε να αποδώσεις.

Θα κρατήσω στο μυαλό μου τη "μη συμβατική μαγεία" σου ως παίκτη, που είναι και η δύναμή σου» τόνισε μεταξύ άλλων στο δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα ο ο Ζιλ Σερβαρά.

