Σλούκας: «Το σημαντικό είναι να είμαστε αναταγωνιστικοί και να έχουμε συνέπεια»
Ο πολύπειρος άσος μίλησε κατά την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για την Κύπρο και τη συμμετοχή της στο Eurobasket
Δύο ημέρες απέμειναν για την πρεμιέρα της Εθνικής μπάσκετ στο Eurobasket 2025 (με αντίπαλο την Ιταλία στις 28/8, 21:30) με την αποστολή να αναχωρεί στις 13:30 για την Κύπρο και τον Κώστα Σλούκα να μιλά για την κατάσταση της ομάδας και τους στόχους της...
«Είναι μεγάλη πρόκληση. Πηγαίνουμε με… κάτω το κεφάλι και κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας με θετική σκέψη για να καταφέρουμε κάτι όμορφο. Στα παιχνίδια των νοκ άουτ παίζει σημαντικό ρόλο η τύχη, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ικανότητα για να μας βοηθήσει η τύχη. Είναι μακριά ακόμα για να συζητάμε για τα νοκ άουτ παιχνίδια, όπως είπα το πρώτο παιχνίδι με την Ιταλία είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι μια καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα».
Για το αν είναι αναγκαία η πρώτη θέση στον όμιλο για την Εθνική: «Όχι δεν είναι must. Φυσικά και θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και να χτίζουμε χαρακτήρα, που ήδη από το φιλικά δείξαμε ότι γινόμαστε καλύτεροι».
Για το αν νιώθει ένα «πρέπει» με το δεδομένο ότι η ομάδα δεν έχει πάρει μετάλλιο από το 2009: «Το “πρέπει” το έχει ούτως η άλλως όταν αγωνίζομαι με την Εθνική, όπως και όλα τα παιδιά φυσικά. Δεν κοιτάω αν είναι το τελευταίο τουρνουά για εμένα ή για τη γενιά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε ψυχή όπως κάνουμε σε κάθε τουρνουά και όπως είπα, υπάρχει αισιοδοξία για κάτι όμορφο φέτος».
Για τις θέσεις των γκαρντ: «Δεν έχουμε τόσο θέμα όσο το συζητάτε εσείς. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος που έχει δείξει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Κατσίβελης που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Και ο κόουτς βγάζει… λαγούς από το καπέλο του, κατεβάζει την μπάλα ο Γιάννης. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον “άσο”. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο τουρνουά, αλλά και να έχουμε συνέπεια».
