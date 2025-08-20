Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ ο Καλάμπρια, εκτός ο Γεντβάι
Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ ο Καλάμπρια, εκτός ο Γεντβάι
Εκτός και ο τραυματίας Τζούρισιτς για τον Παναθηναϊκό
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι. Στη λίστα προστέθηκε κανονικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Νταβίντε Καλάμπρια.
Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι. Στη λίστα προστέθηκε κανονικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Νταβίντε Καλάμπρια.
Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα