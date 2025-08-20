Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ ο Καλάμπρια, εκτός ο Γεντβάι
Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα παιχνίδια με τη Σαμσουνσπόρ ο Καλάμπρια, εκτός ο Γεντβάι

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσουνσπόρ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι. Στη λίστα προστέθηκε κανονικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Νταβίντε Καλάμπρια. 

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.


