Champions League: Με τρομερή ανατροπή στα playoffs η Μπριζ, 3-2 τη Ζάλτσμπουργκ - Ασίστ ο Τζόλης για τους Βέλγους
Η Μπριζ θα παίξει με τη Ρέιντζερς με τον νικητή να συνεχίζει στη League Phase
Τι κι αν βρέθηκε με δύο τέρματα πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, η Μπριζ έβγαλε αντίδραση, ανέτρεψε το ματς με την Ζάλτσμπουργκ και με το τελικό 3-2 πανηγύρισε την πρόκριση στα play-offs του Champions League.
Εκεί όπου οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν την Ρέιντζερς για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Τζόλης ήταν βασικός στη ρεβάνς με τους αυστριακούς, οι οποίοι «σόκαραν» από νωρίς τους γηπεδούχους. Στο 18' ο Ράσμουσεν ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, με τον Μπαϊντού να κάνει το 2-0 στο 42ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, η Μπριζ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος, όπου κυριάρχησε απόλυτα.
Ο Σέις μείωσε σε 2-1 στο 61', σκορ που έστελνε το ματς στην παράταση. Ωστόσο, ο Φορμπς δεν είχε... όρεξη για περιπέτειες και δράμα, και με μία φανταστική ενέργεια ισοφάρισε σε 2-2. Ο Τζόλης φρόντισε να βάλει την υπογραφή του στις καθυστερήσεις, σερβίροντας για τον Βανάκεν που διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
