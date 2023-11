Run the Lake Vouliagmeni 2023: Έρχεται για να συναρπάσει στις 17 Δεκεμβρίου

Κλείσιμο

Η αντίστροφη μέτρηση για τοξεκίνησε με την συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο ειδυλλιακό τοπίο της Λίμνης Βουλιαγμένης την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων από τα σημαντικότερα Μέσα Ενημέρωσης.Στο ομορφότερο τοπόσημο της Βουλιαγμένης, σε ένα μνημείο της φύσης, οι συνδιοργανωτές Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καιέδωσαν με τους χιλιάδες δρομείς ραντεβού για τις, στην γραμμή εκκίνησης των διαδρομών.Η ομορφιά της ακτογραμμής και των λόφων που περιβάλλουν την Βουλιαγμένη, η αγάπη για τον αθλητισμό και το τρέξιμο και η επιθυμία για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι το τρίπτυχο που καθιστούν το Run The Lake Vouliagmeni τον αγαπημένο αγώνα χιλιάδων δρομέων που έρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να δοκιμάσουν την αντοχή τους.Η αγωνιστική δράση περιλαμβάνεικαθώς καιενώ για τους. Επίσηςπου μας εκπλήσσουν με τις επιδόσεις τους λαμβάνουν μέρος χωρίς κόστος καθώς η συμμετοχή αποτελεί τιμή για την διοργάνωση και πηγή έμπνευσης για όλους μας.Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δήλωσε: «Είναι κυρίαρχη προτεραιότητα και πολιτική του Δήμου η εξωστρέφεια μέσα από μεγάλα αθλητικά events που καθιστούν την περιοχή μας πόλο έλξης όχι μόνο για το Αθηναϊκό ή το ευρύτερο Ελληνικό κοινό την αναδείξουν και ως διεθνή προορισμό. Καλωσορίζουμε το 9ο Run the Lake Vouliagmeni. Είναι μια από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και οι δρομείς καλούνται να τρέξουν σε ένα μαγικό μέρος, σε διαδρομές μέσα στο πράσινο και δίπλα στη θάλασσα. Για εμάς η πρόκληση είναι διττή. Αφενός έχουμε την υποστήριξη και τη συνέχιση αυτού του αγώνα που είναι θεσμός και αφετέρου γιατί η συγκεκριμένη διοργάνωση καταλήγει πάντα στην ενίσχυση μιας κοινωφελούς οργάνωσης. Σας καλώ να στηρίξετε και να προβάλλεται το Run The Lake Vouliagmeni και σας δίνω ραντεβού στην εκκίνηση για να τρέξουμε όλοι μαζί για καλό σκοπό.»Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Νοτίων Προαστίων «ΕΥΚΛΗ»δήλωσε: «Η αθλητική δράση που είναι συνυφασμένη με την εθελοντική εργασία και την κοινωνική προσφορά ξανατρέχει στην πιο όμορφη διαδρομή της Αττικής. Οδηγός μας το Τρέχω και Προσφέρω. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων ΕΥΚΛΗΣ σας προσκαλούν να απολαύσετε νέες διαδρομές γεμάτες θάλασσα παράλληλα με την ακτογραμμή και τον βράχο της Φασκομηλιάς. Δρομείς από 10 ετών και πάνω θα δοκιμάσουν τα όριά τους, θα γευτούν την χαρά της συμμετοχής και θα προσφέρουν στους συνανθρώπους τους. Εκτός από την αγωνιστική συμμετοχή καλούμε τους συμπολίτες μας και σε εθελοντική συμμετοχή σε μια συναρπαστική γιορτή του δρομικού κινήματος και του αθλητισμού. Ραντεβού στην εκκίνηση στις 17 Δεκεμβρίου».Ο Marketing Manager της Saucony κ. Γιώργος Τριανταφυλλίδης τόνισε πως « με μεγάλη χαρά στηρίζουμε χορηγικά ένα πολύ γνωστό και δυναμικό δρομικό γεγονός με χιλιάδες συμμετέχοντες. Μια διοργάνωση που η φιλοσοφία της γύρω από το τρέξιμο και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ταιριάζει με τη δική μας. Προσπαθούμε να στηρίζουμε δρομείς και ανθρώπους που αγαπούν το τρέξιμο καθώς και events που χαρακτηρίζονται για την αρτιότητά τους.».Στις 17 Δεκεμβρίου 2023 ξανατρέχουμε σε νέες διαδρομές «γεμάτες» θάλασσα. Στο Run The LakeVouliagmeni καθένας αγωνίζεται για τον δικό του στόχο και όλοι μαζί για τον ίδιο σκοπό, την κοινωνική προσφορά. Ο φιλανθρωπικός σκοπός του αγώνα αποτυπώνεται όλα τα αυτά τα χρόνια πρωτίστως μέσω της δυναμικής συμμετοχής του κόσμου. Οι εγγραφές συνεχίζονται και απευθύνονται σε έμπειρους, σε ερασιτέχνες αλλά και σε αρχάριους δρομείς. Με κύριο γνώμονα την συμμετοχή, την προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να αισθανθούμε την ευεξία και να εισπράξουμε την ευχαρίστηση που μας προσφέρει ο αθλητισμός.Στην προσπάθειά αρωγοί οι χορηγοί και υποστηρικτές: Saucony, EMELIA, GU, Runningnews