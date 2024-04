Αταμάν: Με τη σειρά στο 1-1 δεν πηγαίνουμε, ούτε χάνουμε το Final-4 στο τρίτο ματς

και κάνει εκεί την πρώτη του προπόνηση, ενόψει του Game 3 της σειράς των play off τηςαπέναντι στη Μακάμπι.Πριν την προπόνησημίλησε στα ΜΜΕ της Σερβίας, τονίζοντας πόσο επικίνδυνη ομάδα παραμένει η Μακάμπι, παρότι το τοπίο με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει καθώς ο Αμερικανός γκαρντ θα κάνει το πρωί της Τρίτης (30/4) νέα μαγνητική.Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:«Είναι play off, όλες οι σειρές είναι 1-1 εκτός της Ρεάλ. Οι ομάδες είναι καλά. Σημαντικό είναι η εμφάνιση την ημέρα του παιχνιδιού. Στο Game 1 κάναμε λάθη και χάσαμε. Στο Game 2 ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε. Την Τρίτη (30/4) πρόκειται για ένα διαφορετικό ματς, αλλά σίγουρα κανείς δεν πηγαίνει, ούτε χάνει το Final Four αύριο. Χρειαζόμαστε τρεις νίκες για να προκριθούμε, ηείναι καλή και επικίνδυνη ομάδα ειδικά επιθετικά. Παίζει καλό μπάσκετ με αυτοπεποίθηση».«Στα play off, αυτό είναι νορμάλ. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Η προετοιμασία για το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι είναι μεγαλύτερη για τους προπονητές, αλλά στο φινάλε το θέμα είναι των παικτών και της εμφάνισής του στο παρκέ».«Νομίζω πως ήδη έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια, οπότε οι παίκτες θα "πεθάνουν". Το best of five είναι αρκετό για τις σειρές».