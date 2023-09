Συγκίνησε ο Ποστέκογλου δίνοντας τον λόγο σε φαν της Τότεναμ με σύνδρομο Down για να του κάνει ερώτηση - Βίντεο

One of the most heartwarming videos you will see today ❤️⚽️



Ange Postecoglou went out of his way at a @SpursOfficial fan Q&A session to make sure a young fan got to ask his question.



An incredible manager, but an even better person. pic.twitter.com/NrYCRiXMtD — KEEPUP (@keepupau) September 21, 2023

Best day ever, according to Owen.

I'm not going to argue! pic.twitter.com/z4szWayHDa — Dee B 💙 (@Dee86439453) September 19, 2023

Son to Owen "I like your shirt"

Owen to Son "I like your jacket"#Best day ever@Sonny7 pic.twitter.com/0ZnTCAZHtf — Dee B 💙 (@Dee86439453) September 22, 2023

We are ready!

First time for Owen using his symbol cane. It did make getting around easier.#COYS pic.twitter.com/D6s41ukV4P — Dee B 💙 (@Dee86439453) February 26, 2023

Μια πολύ συγκινητική στιγμή με πρωταγωνιστή τον Άγγελο Ποστέκογλου έλαβε χώρα σε συνέντευξη - ανάκριση του προπονητή από τους οπαδούς της Τότεναμ Ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής (γεννήθηκε από Έλληνες στην Αυστραλία) ψηφίστηκε προπονητής του μήνα Αυγούστου στην Premier League και όλοι στο κλαμπ του Λονδίνου είναι ενθουσιασμένοι για την πορεία της ομάδας.Έτσι διοργάνωσαν μια συνέντευξη Τύπου στην οποία όμως θα ρωτούσαν φαν της ομάδας και όχι δημοσιογράφοι τον έμπειρο τεχνικό ο οποίος έχει δουλέψει και στην Παναχαϊκή. Ενώ η συνέντευξη Τύπου έφτανε στο τέλος της ο συντονιστής τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ερωτήσεις.Ο Ποστέκογλου όμως τον διέκοψε και είπε: «Δεν τελειώσαμε, έχουμε τον νεαρό μπροστά, έχει την καλύτερη ερώτηση» και έδειξε έναν νεαρό με σύνδρομο Down. Ο φαν της Τότεναμ, ο Όουεν, ενθουσιασμένος πήρε τον λόγο και είπε: «Πόσο πιστεύεις ότι θα κερδίσεις αυτή τη σεζόν;» για να πάρει την απάντησή του από τον κόουτς: «Σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, όλοι στο σύλλογο.Όλοι μας είπαμε απόψε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό για εσάς. Ο ρόλος μας είναι να προσπαθήσουμε να σας κάνουμε χαρούμενος και περήφανους και αυτό θα επιδιώξουμε να πετύχουμε».O νεαρός φορούσε τη φανέλα του Σον και στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Κορεάτη σταρ της Τότεναμ.