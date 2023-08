Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγουδά τη διασκευή του Angels για τον Άγγελο Ποστέκογλου - Δείτε βίντεο

A lot of love and affectionWhether I'm right or wrongAnd down the waterfallWherever it may take meI know that life won't break meWhen I come to callShe won't forsake meI'm loving angels instead»Η αφιερωμένη στον Άγγελο Ποστέκογλου διασκευή έχει ως εξής:«When I’m lying in my bed Thoughts running through my head (Όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι μου, οι σκέψεις τρέχουν στο κεφάλι μουPochettino is dead I’m loving big ange instead (Ο Ποτσετίνο είναι νεκρός, αγαπώ τον Μπιγκ Άντζι αντί γι' αυτόν)And through it all, we're playing the way we want to (Και μέσα από όλα αυτά, παίζουμε με τον τρόπο που θέλουμε).Big Ange Postecoglou, whether I'm right or wrong (Ο μεγάλος Άντζι Ποστέκογλου, είτε έχω δίκιο είτε όχι).You can keep your Pochettino, Conte and Mourinho, and even Christian Gross (Μπορείτε να κρατήσετε τον Ποτσετίνο, τον Κόντε και τον Μουρίνιο, ακόμα και τον Κρίστιαν Γκρος -..Cause everywhere we go, I'm loving Big Ange instead (Γιατί όπου κι αν πάμε, εγώ αγαπώ τον μεγάλο Άντζι αντί γι' αυτούς).Κι όλα αυτά συμβαίνουν με την πλειοψηφία των οπαδών της Τότεναμ να εκφράζει την αγανάκτηση της στα τέλη Ιουνίου όταν η διοίκηση της Τότεναμ ανακοίνωνε τη συμφωνία της με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό ο οποίος είχε πανηγυρίσει 2 σερί τίτλους στη Σκωτία με την Σέλτικ.