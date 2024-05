Χαλκίδα: Αποκαλούσαν «μεγάλη» την προϊσταμένη της ΔΟΥ - «Τέσσερα χιλιάρικα εντάξει;»

Κλείσιμο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα των επίορκων εφοριακών με επικεφαλής την προϊσταμένη στη ΔΟΥ Χαλκίδας , η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε το προσωνύμιο «μεγάλη» για τον ρόλο που είχε καθώς όλα φαίνεται να γίνονταν βάσει δικών της οδηγιών, όπως προκύπτει και από το «τεφτέρι» που κρατούσε και έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr. Ενδεικτικός της λογικής με την οποία κινείτο η, η οποία προφυλακίστηκε μετά την απολογία της την Παρασκευή, είναι ο διάλογος που έφερε στη δημοσιότητα το STAR στον οποίο ηπεριέγραφε την τακτική της φοβέρας.: Έχει κόψει εικονικά μεγάλης αξίας πολλές χιλιάδες ευρώ είναι μούσι τελείως και φαίνονται. Που σημαίνει θα πρέπει να τα αφαιρέσει αλλιώς θα βγει φόρος: Ε ας τα αφαιρέσει να βγει φόρος ή αλλιώς πες θα πάμε έτσι: Ναι τέλος πάντων ντάξει άσε θα την φοβίσω λίγοΌπως λέειπου έπεσε θύμα του κυκλώματος «τα δεκάρικα, τα τάλιρα, τα 15αρια, τα 20αρια πήγαιναν πάνω στην εφόρισσα».Σε άλλο διάλογο περιγράφεται κυνικά η ταρίφα για ένα από τα θύματα με υπάλληλο εφορίας να λέει στην προϊσταμένη «τέσσερα χιλιάρικα, εντάξει;».: Μπορείς να μιλήσεις πουλάκι μου;: Ναι: Έχει έρθει δίπλα μου, τον έχω. Είναι ο Γ… Του είπα για την Τρίτη, μου λέει επειδή το βιάζεται: Εντάξει: Τέσσερα χιλιάρικα εντάξει;: ΕντάξειΤην ίδια ώρα εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η «μεγάλη» προσπαθούσε να νομιμοποιήσει τα χρήματα των εκβιασμών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αγορά ενός αυτοκινήτου από τον άνδρα της προς 7.000 ευρώ ενώ φέρεται να συζητούσε για εργασίες σε ακίνητο συνολικού κόστους 80.000 ευρώ.Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι εκτός από τα 10.000 ευρώ που βρήκαν στο γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας, εντοπίστηκαν άλλα 40.750 ευρώ σε ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας του σπιτιού της τα οποία παρέδωσε η ίδια, 10.000 ευρώ κρυμένα σε συρτάρι και 4.280 ευρώ σε ένα βιβλίο που στην πραγματικότητα ήταν ένα μικρό χρηματοκιβωτιο με κλειδί.Τοεξασφάλισε και παρουσιάζει ολόκληρο το ημερολόγιο της βασικής κατηγορουμένης το οποίο, όπως προκύπτει από μίαθα μπορούσε να πει κανείς πως λειτουργούσε ωςτης καθημερινότητάς της. Σε αυτό κρατούσε σημειώσεις για μαθήματα των παιδιών, για τα βασικά της έξοδα (), αλλά και για έξοδα που θα προέκυπταν από επικείμενες διακοπές.Παράλληλα σε μία από τις σελίδες είχε γράψει«You taught a lesson to me that I had to learnAnd I'm so sorry 'cause you let our bridges burnI said, "I loved you" and I wish I never didI swear to God, I swear to God, you stupid bitch»Το μεγαλύτερο όμως μέρος του ημερολογίου ήταναπό ονόματα μελών της οργάνωσης, εκβιαζόμενων επιχειρηματιών και χρηματικών ποσών συνοδευόμενων από σχετικές ημερομηνίες. Οι σελίδες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές.

