Διαμαντοπούλου: Ο Τσίπρας χτυπούσε το ΠΑΣΟΚ, συνεργάστηκε με τον Καμμένο και τώρα μιμείται τη φωνή του Παπανδρέου

Η Άννα Διαμαντοπούλου κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την οικονομία και επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ