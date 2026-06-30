Συνάντηση Μητσοτάκη - Δημητρίου: Ουσιαστική κινητικότητα για το Κυπριακό, να είμαστε απόλυτα συντονισμένοι

Έχουμε δει στην πράξη τη δική σας στήριξη και μετά το επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Κύπρο, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια. Το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια, μεταφέροντας, αν θέλετε, τα αισθήματα του κυπριακού λαού, γιατί η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει ο ισχυρότερος αδελφικός μας σύμμαχος, τον οποίο τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.Το κοινοβούλιο, φίλε Πρόεδρε, έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει σε όλα αυτά και ευχαριστώ τους πολίτες, τη δική μας τη Δημοκρατία, που προσωπικά μου έδωσε την ευκαιρία να επανεκλεγώ, αλλά βεβαίως και τους πολύτιμους συνεργάτες, συναδέλφους, συναδέλφισσες, τους συνεργάτες στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, όπως σωστά είπατε, αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική και έτσι ακριβώς πρέπει να πορευτούμε και στη συνέχεια.Το κοινοβούλιο θα βάλει τις δικές του προτεραιότητες, πάντοτε σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων. Και είναι ακριβώς εδώ που, όχι μόνο εθιμοτυπικά αλλά και ουσιαστικά, εστιάζεται και η σημερινή μας επίσκεψη, αυτές τις δύο μέρες με επαφές για να μπορέσουμε να δούμε πώς περισσότερο μπορούμε να προσθέσουμε στη στρατηγική των δύο χωρών.Εξάλλου, το προηγούμενο διάστημα βλέπω τον φίλο Υπουργό, βλέπω την κυρία Πρέσβειρα, αλλά βλέπω και αξιολογότατους συνεργάτες, συνεργάτιδες, που μας βοηθούν μέσω και των δικών τους επαφών και ενημερώσεων.Όπως σωστά έχετε πει, οι προσπάθειές μας αυτό το διάστημα εστιάζονται στην κινητικότητα στο Κυπριακό αλλά και στα θέματα, στις προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κινητικότητα που ακριβώς θα εξασφαλίσει πραγματική πρόοδο για το Κυπριακό. Είναι εδώ που θέλουμε ακριβώς να συζητήσουμε και τη διάσταση των ευρωτουρκικών αλλά και των υπόλοιπων προκλήσεων ως εκτυλίσσονται στην περιοχή.Φίλε Πρόεδρε, ξανά σας ευχαριστώ. Είναι πέρα για πέρα πολύτιμη η παρουσία μου εδώ και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση.: Να προσθέσω, κα Πρόεδρε, ότι η επανεκλογή σου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε πιο εύκολη διότι με την ιδιότητά σου ως Προέδρου του αδελφού κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, πέτυχες ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.: Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Τώρα είναι μεγαλύτερη η ευθύνη. Εμείς με ταπεινότητα προχωράμε, ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα οποία απαιτούν -και δικαίως- οι πολίτες από εμάς.Αλλά θέλω να πω και το νιώθω έντονα: συμμετέχω τα τελευταία πέντε χρόνια ως Πρόεδρος του κοινοβουλίου και τώρα προχωρώ ξανά ως Πρόεδρος του κοινοβουλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή fora.Θέλω να σας πω, εν τη παρουσία σας και των συνεργατών σας, πόσο περήφανη είμαι για την πορεία της Ελλάδας, πώς ακριβώς, όχι μόνο βελτιώθηκε, αλλά είναι μια από τις πρωταγωνίστριες χώρες, οι οποίες ακριβώς είναι αυτές που σηματοδοτούν τις εξελίξεις και είμαι βέβαιη ότι θα έχετε καθοριστικότατο ρόλο.Σας παρακολουθώ και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακολουθώ και προσωπικά τη δική σας πορεία και είμαι βέβαιη ότι αυτό βοηθά ακριβώς και τη δική μας πατρίδα, την Κύπρο μας, για να δούμε πώς ακριβώς από κοινού -και να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού αυτή την πορεία- συνταυτιζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις για όλα αυτά τα οποία έπονται.