Χατζηβασιλείου: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό βάθος, είμαστε ο εκφραστής της ενεργειακής ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο
Χατζηβασιλείου: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό βάθος, είμαστε ο εκφραστής της ενεργειακής ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο
Όπως σημείωσε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ορθά έχει ξεκαθαρίσει ότι όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να λαμβάνει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια
«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό βάθος. Συνεργαζόμαστε στην ενέργεια, είμαστε ο κύριος εκφραστής της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή και έχουμε εξαιρετική συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.
Ερωτώμενος για την Τουρκία και τα μαχητικά KAAN, ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τα F-35. Όπως είπε, η πιθανή προμήθεια κινητήρων δεν σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς για κάτι τέτοιο απαιτείται αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων από το ίδιο το Κογκρέσο. Υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει ουσιαστικά αποβληθεί από το πρόγραμμα λόγω των ρωσικών πυραύλων και ότι, αν δεν είχε υπάρξει τότε η σχετική νομοθετική παρέμβαση, θα μπορούσε μέχρι σήμερα να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35, ενώ σήμερα δεν διαθέτει κανένα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δεν αιφνιδιάζονται. Τόνισε, μάλιστα, ότι ειδικά για τα F-35 απαιτείται σαφής αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από τους Αμερικανούς νομοθέτες.
Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών στάθηκε στη συστηματική και μεθοδική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής εθνικής άμυνας. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα, διαθέτει σήμερα έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην περιοχή, έχει ενισχυθεί με τα Rafale, προχωρά προς τα F-35 και έχει αποκτήσει υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, στέλνοντας μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία και κονδύλια, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει την Τουρκία ως εταίρο και χώρα με αξιόλογη αμυντική ικανότητα, αλλά υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα προϋποθέτει σεβασμό στις ευρωπαϊκές ευαισθησίες και τις κοινές προτεραιότητες ασφαλείας.
Όπως σημείωσε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ορθά έχει ξεκαθαρίσει ότι όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να λαμβάνει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια. Επιπλέον, τόνισε την επιτυχή διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για το SAFE, αφού η χώρα πέτυχε να υπάρχει ομοφωνία στις συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.
Ερωτώμενος για την Τουρκία και τα μαχητικά KAAN, ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τα F-35. Όπως είπε, η πιθανή προμήθεια κινητήρων δεν σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς για κάτι τέτοιο απαιτείται αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων από το ίδιο το Κογκρέσο. Υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει ουσιαστικά αποβληθεί από το πρόγραμμα λόγω των ρωσικών πυραύλων και ότι, αν δεν είχε υπάρξει τότε η σχετική νομοθετική παρέμβαση, θα μπορούσε μέχρι σήμερα να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35, ενώ σήμερα δεν διαθέτει κανένα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δεν αιφνιδιάζονται. Τόνισε, μάλιστα, ότι ειδικά για τα F-35 απαιτείται σαφής αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από τους Αμερικανούς νομοθέτες.
Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών στάθηκε στη συστηματική και μεθοδική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής εθνικής άμυνας. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα, διαθέτει σήμερα έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην περιοχή, έχει ενισχυθεί με τα Rafale, προχωρά προς τα F-35 και έχει αποκτήσει υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, στέλνοντας μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία και κονδύλια, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει την Τουρκία ως εταίρο και χώρα με αξιόλογη αμυντική ικανότητα, αλλά υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα προϋποθέτει σεβασμό στις ευρωπαϊκές ευαισθησίες και τις κοινές προτεραιότητες ασφαλείας.
Όπως σημείωσε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ορθά έχει ξεκαθαρίσει ότι όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να λαμβάνει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια. Επιπλέον, τόνισε την επιτυχή διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για το SAFE, αφού η χώρα πέτυχε να υπάρχει ομοφωνία στις συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα