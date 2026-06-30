Χατζηβασιλείου: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό βάθος, είμαστε ο εκφραστής της ενεργειακής ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό βάθος. Συνεργαζόμαστε στην ενέργεια, είμαστε ο κύριος εκφραστής της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή και έχουμε εξαιρετική συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.Ερωτώμενος για την Τουρκία και τα μαχητικά KAAN, ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τα F-35. Όπως είπε, η πιθανή προμήθεια κινητήρων δεν σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς για κάτι τέτοιο απαιτείται αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων από το ίδιο το Κογκρέσο. Υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει ουσιαστικά αποβληθεί από το πρόγραμμα λόγω των ρωσικών πυραύλων και ότι, αν δεν είχε υπάρξει τότε η σχετική νομοθετική παρέμβαση, θα μπορούσε μέχρι σήμερα να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35, ενώ σήμερα δεν διαθέτει κανένα.Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και δεν αιφνιδιάζονται. Τόνισε, μάλιστα, ότι ειδικά για τα F-35 απαιτείται σαφής αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από τους Αμερικανούς νομοθέτες.Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών στάθηκε στη συστηματική και μεθοδική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της ελληνικής εθνικής άμυνας. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα, διαθέτει σήμερα έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην περιοχή, έχει ενισχυθεί με τα Rafale, προχωρά προς τα F-35 και έχει αποκτήσει υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, στέλνοντας μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία και κονδύλια, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει την Τουρκία ως εταίρο και χώρα με αξιόλογη αμυντική ικανότητα, αλλά υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα προϋποθέτει σεβασμό στις ευρωπαϊκές ευαισθησίες και τις κοινές προτεραιότητες ασφαλείας.Όπως σημείωσε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ορθά έχει ξεκαθαρίσει ότι όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να λαμβάνει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια. Επιπλέον, τόνισε την επιτυχή διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για το SAFE, αφού η χώρα πέτυχε να υπάρχει ομοφωνία στις συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.