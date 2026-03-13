Δήμας στο Greece Talks του travel.gr: Ο ΒΟΑΚ είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα της Πολιτείας στους αυτοκινητοδρόμους
Στρατηγικός στόχος είναι ο ΒΟΑΚ να φτάσει μέχρι τη Σητεία - Δεν χάνεται ούτε ένα ευρώ από τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης - Το αεροδρόμιο στο Καστέλλι θα είναι το πιο σύγχρονο της χώρας.
Ως την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα της ελληνικής πολιτείας στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων χαρακτήρισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection» που διοργάνωσε το Travel.gr σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο κ. Δήμας τόνισε ότι το έργο προχωρά με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, με στόχο να βρεθεί η πιο εφικτή λύση εντός χρονοδιαγραμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει διαχρονικά να δημιουργεί υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Όπως ανέφερε, η ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε και σε άλλα μεγάλα έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος, όπου η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο 95% των αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στον Ε65, ο οποίος αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες.
Ειδικά για τον ΒΟΑΚ, σημείωσε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας στο τμήμα Χανιά–Κολυμπάρι και στο τμήμα Ηράκλειο–Ελληνοπεράματα, τα οποία, όπως είπε, συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στις περιοχές αυτές μηδενίστηκαν οι μετωπικές συγκρούσεις και μειώθηκαν κατά 85% τα θανατηφόρα τροχαία. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα εργοτάξια για τις παρακάμψεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ την περασμένη εβδομάδα δόθηκε εντολή για την υλοποίηση τριών ακόμη παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στα τμήματα Σούδα–Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο–Γεροπόταμος και Πετρές–Ατσιπόπουλο. Στρατηγικός στόχος, όπως είπε, είναι ο ΒΟΑΚ να φτάσει μέχρι τη Σητεία.
Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι δεν χάνεται ούτε ένα ευρώ από τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και ότι τα κονδύλια κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται, ώστε να μη χάνεται χρόνος.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το οποίο χαρακτήρισε το πιο σύγχρονο της χώρας. Όπως είπε, το έργο έχει φτάσει κατασκευαστικά σχεδόν στο 70%, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει ο διεθνής διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας, ώστε να εξοπλιστεί με τις πιο σύγχρονες υποδομές. Αναφερόμενος στο ζήτημα της σύμβασης του 2019, εξήγησε ότι, μετά τις δύο απορριπτικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την αναβίωσή της, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση της δωρεάς του VCRS, με την υπογραφή να προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα και την ενσωμάτωση να ξεκινά άμεσα μέσα στο καλοκαίρι.
Ο κ. Δήμας στάθηκε και στη μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι προχώρησε σε παρεμβάσεις ώστε η υπηρεσία να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοτέλεια. Όπως ανέφερε, μετά και τις παραβάσεις ευρωπαϊκού δικαίου που είχαν εντοπιστεί, διαμορφώθηκε σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Κομισιόν, το οποίο ήδη υλοποιείται, ώστε να υπάρξει ένα πιο συγκροτημένο πλαίσιο για το σύνολο των ζητημάτων της αεροναυτιλίας.
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και AKTOR Αναστάσιος Αρανίτης, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METKA ATE Ντίνος Μπενρουμπή και ο CEO της TERNA S.A. Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Ευγενίδης.
