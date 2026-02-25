Στην αντεπίθεση η Έλενα Ακρίτα: Όταν είσαι ο Καρανίκας, η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου

«Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Αδωνη» έγραψε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Χωρίς να τον κατονομάσει, ο Νίκος Καρανίκας τη χαρακτήρισε «πράγμα» και «influencer»

Σφοδρή επίθεση στονεξαπέλυσε η Έλενα Ακρίτα, απαντώντας στην κριτική του αλλά και στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που της επιφύλαξε ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Έλενα Ακρίτα, αποκάλεσε «» τον κ. Καρανίκα, καλώντας μάλιστα κάποιον να «του δώσει μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει».Σε υψηλούς τόνους, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε ότι «όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο».Τα έβαλε με τον Τσίπρα, τα έβαλε με τον Πολάκη, τα έβαλε με μένα. Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Αδωνη.Όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο.Η ολομέτωπη επίθεση της κυρίας Ακρίτα ήρθε ως απάντηση στις απαξιωτικές αναφορές του κ. Καρανίκα κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, επέκρινε τη θέση που πήρε για τα επεισόδια εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαιακαι υποστήριξε ότι οθα έπρεπε να την είχε διαγράψει χθες.«Δείτε αυτή τηνμία που έχει οαπό το– δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί και με τον Παύλο Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.Ερωτηθείς για το εάν με τον όρο «influencer» αναφέρεται στην Έλενα Ακρίτα, ο κ. Καρανίκας απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».



«Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά» είπε επίσης ο Νίκος Καρανίκας στη συνέντευξή του σημειώνοντας ότι αυτές είναι επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος.