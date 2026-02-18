Κακλαμάνης: Η Βουλή θα προσλάβει ένα από τα 12 παιδιά πολύτεκνης οικογένειας
Όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής σε ημερίδα για το Δημογραφικό που διεξάγεται στο πρώην Καπνεργοστάσιο
«Tο δημογραφικό, μαζί με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, αξιολογείται από τη Βουλή των Ελλήνων ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας και ως το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας», καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους» ανέφερε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης κατά την έναρξη της Ημερίδας «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ #Η_συνέχεια@ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ», που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Καπνεργοστάσιο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου για την ανάδειξη ενός από τα πιο επιτακτικά εθνικά ζητήματα της χώρας.
Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση ανακοινώνοντας την πρόσληψη στη Βουλή ενός μέλους μιας υπερπολύτεκνης οικογένειας επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να σηματοδοτήσει την προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει τις πολυμελείς ελληνικές οικογένειες.
«Πριν κατέβω από το βήμα, θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία. Κάθε πρωί πριν πάω στη Βουλή πηγαίνω στο στέκι μου στο Κολωνάκι για να πάρω καφέ. Μια μέρα λοιπόν, ήρθε να μου σερβίρει τον καφέ μου ένας νεαρός σερβιτόρος, τον ρώτησα το όνομά του και τι κάνει, μου απάντησε ότι έχει τελειώσει ψυχολογία και πως εργάζεται στην εστίαση για να πληρώσει το μεταπτυχιακό του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής για να συμπληρώσει: «Τον ρώτησα ακόμα αν έχει αδέρφια, και μου απάντησε πως είναι ο ένας από τα δώδεκα αδέλφια της οικογένειας. Όπως καταλαβαίνετε έμεινα άφωνος. Θα ήθελα, λοιπόν, να καλέσω στο βήμα τους γονείς αυτών των δώδεκα παιδιών και να σας ανακοινώσω πως ως μια πρώτη έμπρακτη προσφορά του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς αυτή την πολυμελή οικογένεια, η Βουλή θα προσλάβει αυτό το παιδί»
