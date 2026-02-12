Εκδηλώσεις στην Αττική για τον Τσίπρα, στη Λάρισα η «Ιθάκη»

Πέντε διαδοχικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί μέσα στο Φεβρουάριο με ζητούμενο την στήριξή του πρώην πρωθυπουργού

Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειου Τομέα, με ζητούμενο την στήριξή του. Οι εκδηλώσεις στην



Στόχος, κατά τους διοργανωτές, αποτελεί η συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων απόψεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση των Αριστερών Προοδευτικών, όπως φυσικά και των δυνάμεων της Οικολογίας, στηρίζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και καλώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση της Μεγάλης Νικηφόρας Προοδευτικής Παράταξης.







Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:



-Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. Ώρα έναρξης 19.00

Κινηματογράφος «ΑΣΤΕΡΑΣ», Ασκληπιού 4 , Νέα Ιωνία

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης



-Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ΠΕΝΤΕΛΗ. Ώρα έναρξης 19.00



Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμου Πεντέλης



-Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ΠΑΠΑΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Ώρα έναρξης 19.00

Δημαρχείο Χολαργού, Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης» , Περικλέους 55

Κλείσιμο



- Κυριακή 1 Μαρτίου ΜΑΡΟΥΣΙ. Ώρα έναρξης 11πμ

Δημαρχείο Αμαρουσίου

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Αμαρουσίου,Κηφισιάς,Πεύκης - Λυκόβρυσης.



- Δευτέρα 2 Μαρτίου ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Ώρα έναρξης 19.00

Συμβουλευτικό Κέντρο Χαλανδρίου , Στρατηγού Παπάγου 7

Εντείνονται για τα καλά οι πολιτικές διεργασίες με επίκεντρο το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα , καθώς πέντε διαδοχικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί μέσα στο Φεβρουάριο από την, με ζητούμενο την στήριξή του. Οι εκδηλώσεις στην Αττική θα λάβουν χώρα σε πέντε δήμους του Βόρειου τομέα, ενώ διοργανώνονται από πολίτες σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο.Στόχος, κατά τους διοργανωτές, αποτελεί η συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων απόψεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση των, όπως φυσικά και των δυνάμεων της Οικολογίας, στηρίζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και καλώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση της Μεγάλης Νικηφόρας Προοδευτικής Παράταξης.Σημειωτέον ότι ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Διβάνης στη Λάρισα, ενώ σήμερα θα διαβεί το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.Κινηματογράφος «ΑΣΤΕΡΑΣ», Ασκληπιού 4 , Νέα ΙωνίαΔιοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, ΜεταμόρφωσηςΔημαρχείο Πεντέλης , Καλαμβάκη 2 Α , ΜελίσσιαΔιοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμου ΠεντέληςΔημαρχείο Χολαργού, Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης» , Περικλέους 55Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμου ΠαπάγουΧολαργούΔημαρχείο ΑμαρουσίουΔιοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Αμαρουσίου,Κηφισιάς,Πεύκης - Λυκόβρυσης.Συμβουλευτικό Κέντρο Χαλανδρίου , Στρατηγού Παπάγου 7

Διοργανώνουν Ενεργοί Πολίτες Δήμων Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Φιλοθέης- Ψυχικού.



Στην εκδήλωση του Αμαρουσίου θα συζητηθούν προτάσεις για τις επόμενες ενέργειες, με την ανακοίνωση θεματικών εκδηλώσεων και νέους τρόπους συντονισμού και λειτουργίας της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών



Κάλεσμα και στη Μεσσηνία Την ίδια ώρα, μεγάλη κεντρική εκδήλωση διοργανώνει η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» για την στήριξη του Αλέξη τσίπρα την Κυριακή 15 Μαρτίου στη Μεσσηνία, με την συμμετοχή των 5 Δημοτικών Πρωτοβουλιών του Νομού. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 18:00 μ.μ , στο REX HOTEL ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Ειδικότερα, «καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες του Νομού Μεσσηνίας σε ανοιχτή συζήτηση, για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα (της κοινωνίας και της δημοκρατίας) στην δυστοπική πολιτική συγκυρία που βιώνουμε, αλλά και των επόμενων παρεμβάσεων και κινήσεων της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας» ανά Δήμο, καταλήγουν οι διοργανωτές, οι οποίοι ελπίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί σύντομα την περιοχή τους.