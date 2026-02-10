Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,9% η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, υποχωρεί η Καρυστιανού
Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,9% η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, υποχωρεί η Καρυστιανού

Πρώτη επιλογή στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διαφορά σχεδόν 20 μονάδων από τον δεύτερο Ανδρουλάκη

Στο 31,9% και στην πρώτη θέση στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος μέτρησε τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της Interview στην οποία καταγράφεται, επίσης, υποχώρηση των ποσοστών για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 31,9% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 14%, Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, Ελληνική Λύση με 7,3%, ΚΚΕ με 6,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,8%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜέΡΑ25 με 3,8%, Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1%, Νίκη με 1,4%, Νέα Αριστερά με 1,4%

Στο ερώτημα, δε, «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 26,9% ΝΔ, 12% ΠΑΣΟΚ, 6,8% Πλεύση Ελευθερίας, 6% Ελληνική Λύση, 5,5% ΚΚΕ, 3,3% ΣΥΡΙΖΑ, 3,2% ΜέΡΑ25, 3% Φωνή Λογικής, 2,9% Κίνημα Δημοκρατίας, 1,2% Νίκη και Νέα Αριστερά

Όσον αφορά το κόμμα Καρυστιανού, ενώ τον Ιανουάριο στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογής σας υπέρ» τα ποσοστά ήταν 14,5% στο πρώτο κύμα και 13,8% στο δεύτερο κύμα, τον Φεβρουάριο η Interview τα μετρά στο 11,8%.

Αναλυτικά, πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα Καρυστιανού απαντά το 11,8%, αρκετά πιθανό το 9%, λίγο πιθανό το 10,7%, καθόλου πιθανό το 65,8%. Στην ίδια ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι απαντήσεις ήταν: πολύ πιθανό να ψήφιζαν 9,9%, αρκετά πιθανό 4,7%, λίγο πιθανό 8,4% και καθόλου πιθανό: 76,3%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει, επίσης, η πρώτη επιλογή στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας;» συγκεντρώνοντας το 31,3% των απαντήσεων, έναντι του 11% που απαντά τον Νίκο Ανδρουλάκη, 7% που επιλέγει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 6,4% που προκρίνει τον Κυριάκο Βελόπουλο, 4,7% που τάσσεται υπέρ του Δημήτρη Κουτσούμπα, 3,4% που επιλέγει τον Σωκράτη Φάμελλο, 2,6% τον Στέφανο Κασσελάκη, 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 1,7% τον Δημήτρη Νατσιό και 1% τον Αλέξη Χαρίτση.
