Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,9% η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, υποχωρεί η Καρυστιανού

Πρώτη επιλογή στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διαφορά σχεδόν 20 μονάδων από τον δεύτερο Ανδρουλάκη