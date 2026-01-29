O Θεόδωρος Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη
Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στα Ιωάννινα
Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, βουλευτής και τέως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναλαμβάνει πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Η έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου ξεκινά με το πρώτο προσυνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την προσεχή Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:
