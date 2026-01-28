GPO: Διευρύνει στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της η ΝΔ, στο 20,1% η δυνητική ψήφος για Καρυστιανού, στο 17,6% για Τσίπρα

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τράμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.