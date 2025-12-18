Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να εξοργίσει τους αγρότες
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να εξοργίσει τους αγρότες
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Ζήτησε αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στήριξη των αγροτών, φθηνό ρεύμα και ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αρρυθμίες στις πρόσφατες πληρωμές και την μετάβαση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ εξαπέλυσε ο κ. Αλέξης Χαρίτσης παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχετικό νομοσχέδιο
«Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες από τα μπλόκα, μετά τις εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη και του κ. Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Και την επόμενη μέρα η οργή ξεχείλισε» υποστήριξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς για να προσθέσει: «Εδώ σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Εκεί που οι αγρότες περίμεναν επιτέλους την εξόφληση της βασικής και αναδιανεμητικής ενίσχυσης, αντί να δουν χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους, τι είδαν; Να αφαιρούνται από τους λογαριασμούς τους ποσά από τον ΕΛΓΑ. Παράνομα, πριν καταβληθεί η ενίσχυση.
Δηλαδή, με τους αγρότες στον δρόμο, να έχουν φτάσει στο αμήν, να κινδυνεύει η ίδια η επιβίωσή τους, αντί να τους πληρώσετε πάτε και τους τραβάτε και τα λεφτά για τον ΕΛΓΑ. Τι περιμένετε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Τι άλλο να κάνουν εκτός από το να εξοργιστούν;».
Ο κ. Χαρίτσης χωρίς να διευκρινίσει εάν αποδέχεται την πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα συζητήσει τα θέματα του πρωτογενή τομέα πρότεινε:
• Αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατάλληλη στελέχωση, διαφάνεια και αξιοκρατία στον διορισμό της διοίκησης, ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση.
• Στήριξη των αγροτών απέναντι στην αισχροκέρδεια και τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων.
• Ενίσχυση συνεταιριστικών σχημάτων για να σταματήσει ο παραγωγός να είναι ο αδύναμος κρίκος.
• Ικανοποίηση άμεσα, τώρα, του δίκαιου αιτήματος των αγροτών για φθηνό ρεύμα – 7 λεπτά/Kwh. Να σταματήσει η κερδοσκοπία του ενεργειακού λόμπι (ιδιωτών και ΔΕΗ) σε βάρος ων αγροτών. Και επιπλέον: ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή για τον πρωτογενή τομέα.
Τέλος, με αφορμή το σχέδιο για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ υποστήριξε: «Αυτή η κυβέρνηση, βαρύνεται με το τεράστιο έγκλημα της ερήμωση της υπαίθρου. Στο όνομα της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, βρήκαν ακόμα έναν τρόπο να αποψιλώσουν οτιδήποτε δημόσιο, οτιδήποτε κρατικό και να δώσουν κι άλλο χώρο στα αγαπημένα τους μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Και η ελληνική επαρχία συρρικνώνεται και ερημώνει. Οι πολίτες της περιφέρειας είναι πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας: Χωρίς σχολεία, χωρίς γιατρούς, χωρίς τράπεζες κοντά, χωρίς εφορίες κοντά, χωρίς ΕΛΤΑ κοντά».
