Μητσοτάκης για επιστροφή ενοικίου: Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη - Πιστώνονται τα χρήματα στους δικαιούχους

Σχεδόν 900.000 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως €800 με προσαύξηση έως €50 για κάθε παιδί - Το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα €1.600 όταν η οικογένεια εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας καλύπτει και φοιτητική στέγη