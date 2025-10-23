Δένδιας: Συζητήσαμε για τον καλύτερο συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Καλή τύχη στην κυβέρνηση» λέει ο Δούκας
Το υπουργείο Αμυνας αναφέρεται σε αρμοδιότητες του δήμου για το Μνημείο, αλλά αυτές περιορίζονται στο... πεζοδρόμιο
Για «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας αναφορικά με τις συναντήσεις του υπουργού Νίκου Δένδια με τους κ.κ. Χρυσοχοϊδη και Δούκα. Σύμφωνα με την ψηφισθείσα διάταξη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει την ευθύνη των αστυνομικών μέτρων, ωστόσο, η ευθύνη του δήμου περιορίζεται στο πεζοδρόμιο, πράγμα που είχε κάνει νωρίτερα τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να ευχηθεί «καλή τύχη» στην κυβέρνηση, λέγοντας ουσιαστικά ότι εκείνος ως δήμαρχος δεν έχει πλέον ουσιαστική ευθύνη για το Μνημείο.
Οι συζητήσεις του υπουργού Άμυνας με τους κ.κ. Χρυσοχοϊδη και Δούκα, αφορούσαν την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου, καθώς μετά την τροπολογία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη μεταφέρεται από τον Δήμο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλέον ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος μόνο για την καθαριότητα του πεζοδρομίου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και όχι για τον χώρο του Μνημείου.
Σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα, το Πεντάγωνο αναφέρει πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας» κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.
Το Πεντάγωνο έκανε λόγο επίσης πως η συνάντηση έγινε για τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».
«Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» αναφέρει ο δήμαρχος της Aθήνας Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δένδια σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε στην ανάρτησή του: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».
