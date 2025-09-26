Πρώτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Συρίας στη Νέα Υόρκη
Οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά μέχρι το τέλος του έτους στην Κύπρο
Η πρώτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου και Συρίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Γιώργος Γεραπετρίτης, Κωνσταντίνος Κόμπος και ο μεταβατικός ΥΠΕΞ της Συρίας Ασάντ Σαϊμπανί, συζήτησαν σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για την «ενίσχυση των καλών γειτονικών σχέσεων και της περιφερειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων ενώ παράλληλα τόνισαν τη σημασία του συντονισμού στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
Ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, που θα εκπροσωπεί όλες τις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών.
📍New York | In the 1st trilateral meeting between Greek FM G. Gerapetritis, Cypriot FM @ckombos, and Interim FM @Asaad_Shaibani, the focus was on enhancing good neighborly relations, regional stability, and prosperity. pic.twitter.com/H4gpIIAztM— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 26, 2025
