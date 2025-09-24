Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί
Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί
Κριτική στη Δικαιοσύνη την οποία κατηγορεί για «νομικίστικες δικαιολογίες»
Αιχμές ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την υπόθεση της εκταφής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, στηρίζοντας το σχετικό αίτημα της οικογένειας Ρούτσι.
«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα», σημειώνει ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την άρνηση της εκταφής «άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».
Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για «δίκαιο αίτημα» του Πάνου Ρούτσι που πρέπει να ικανοποιηθεί πριν βρεθούμε – όπως προειδοποιεί – «μπροστά σε νέες τραγωδίες». Παράλληλα, εξαπολύει σφοδρή κριτική στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας την για «νομικίστικες δικαιολογίες» που επιβεβαιώνουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας.
«Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση», σημειώνει ο κ. Τσίπρας.
