Στη Λήμνο την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, θα μεταβεί στη Λήμνο.
Ο πρωθυπουργός το πρωί θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ στις 12.00 θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.
