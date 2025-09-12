«Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον 52χρονο που τον απειλούσε και καταδικάστηκε
«Ο κύριος στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ - μεταξύ άλλων - ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τον 52χρονο από την Ημαθία που συνελήφθη χθες.
Ο υπουργός Υγείας έγραψε πως ο 52χρονος δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις του στο δικαστήριο, ενώ παράλληλα - σύμφωνα με τον ίδιο - απολογήθηκε για τις απειλές που εξαπέλυσε ενάντια στον κ. Γεωργιάδη.
«Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: "ψόφα", "να βγάλεις καρκίνο", "να πεθάνουν τα παιδιά σου" κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε. Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τι μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω», συνέχισε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του, ενώ κατέληξε ευχαριστώντας τις Αρχές και τη Δικαιοσύνη «για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους».
Θυμίζεται ότι ο 52χρονος από την Ημαθία που απειλούσε τη ζωή του Άδωνι Γεωργιάδη συνελήφθη χθες, 11 Σεπτεμβρίου, μετά από αστυνομική επιχείρηση - ύστερα από τη μήνυση που υπέβαλε ο υπουργός Υγείας.
Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 12, 2025
