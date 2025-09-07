ΠΑΣΟΚ: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα - Ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας

Σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ – «Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πιο επίκαιρο από ποτέ»





Ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι εκπροσωπεί ένα «αμετανόητο σύστημα εξουσίας», το οποίο – όπως είπε – παράγει ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία. «Ένας πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που παρουσιάζονται ως η μόνη "σωστή" κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Παράλληλα, το



Ο Εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε επίσης τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τα καρτέλ, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ενοίκια, τα οποία – όπως είπε – αυξήθηκαν κατά 50% επί της διακυβέρνησής του. «Με κυνισμό πρότεινε ως λύση τη συγκατοίκηση», σημείωσε.







«Οι πολίτες κουράστηκαν από ψέματα και προπαγάνδα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πιο επίκαιρο από ποτέ», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «οραματίζεται μια Ελλάδα για όλους, απέναντι στη λογική του κ. Μητσοτάκη πως "κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει"».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.

Κλείσιμο



Για τον κ. Μητσοτάκη, το "γαλάζιο" σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα "εντός εισαγωγικών".



Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την... εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



Τον καλωσορίζουμε στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών.



Σφοδρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.Ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι εκπροσωπεί ένα «αμετανόητο σύστημα εξουσίας», το οποίο – όπως είπε – παράγει ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία. «Ένας πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που παρουσιάζονται ως η μόνη "σωστή" κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός απαξίωσε σοβαρές υποθέσεις όπως το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της τηλεδιοίκησης στους σιδηροδρόμους, ενώ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως με τη στάση του εμπόδισε τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς της ΝΔ που αναφέρονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ανακόλουθος στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών και καταγγέλλει κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της σύνθεσής τους. Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το κόμμα επισημαίνει πως η κυβέρνηση δεν έδωσε ποτέ εγγυήσεις ολοκλήρωσης και παραμένει εκτεθειμένη απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις.Ο Εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε επίσης τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τα καρτέλ, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ενοίκια, τα οποία – όπως είπε – αυξήθηκαν κατά 50% επί της διακυβέρνησής του. «Με κυνισμό πρότεινε ως λύση τη συγκατοίκηση», σημείωσε.Για την εκπαίδευση, το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις θριαμβολογίες για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, αποδεικνύοντας – όπως υποστήριξε – ότι ο πραγματικός στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η «πανεπιστημιοποίηση» κολλεγίων.«Οι πολίτες κουράστηκαν από ψέματα και προπαγάνδα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πιο επίκαιρο από ποτέ», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «οραματίζεται μια Ελλάδα για όλους, απέναντι στη λογική του κ. Μητσοτάκη πως "κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει"».«Η σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη "σωστή" κυβέρνηση.Για τον κ. Μητσοτάκη, το "γαλάζιο" σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα "εντός εισαγωγικών".Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την... εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Τον καλωσορίζουμε στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Προσπαθεί να αποφύγει το βασικό ερώτημα:

Πώς ένα έργο τόσο σοβαρό αλλά και γνωστό εδώ και χρόνια, σε όλες του τις λεπτομέρειες, άρχισε να υλοποιείται χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης;



Πώς λέει σήμερα ότι η Ελλάδα δεν εμποδίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όταν το έργο παραμένει «παγωμένο» εδώ και ένα χρόνο, μετά την αντίδραση της Τουρκίας;



Γιατί χρειάστηκε να καταδικαστούμε από το Δικαστήριο της ΕΕ για να προχωρήσουμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό;



Συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά», χωρίς να αναγνωρίζει ότι η ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα έστρωσε το χαλί στον αναθεωρητή κ. Ερντογάν για να «φιγουράρει» σήμερα ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης.



Οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού στον τομέα της οικονομίας έδειξαν πόση απόσταση έχει πια από τα προβλήματα της κοινωνίας και πως δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά.



Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση.



Και μόνο το γεγονός ότι σταμάτησε τις θριαμβολογίες για τον νόμο Πιερρακάκη, το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη που τάχα θα ίδρυαν παραρτήματα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα επέλεξε να αναφερθεί στα ξενόγλωσσα προγράμματα συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων, συνιστά κυνική ομολογία πολιτικής εξαπάτησης, καθώς η περιβόητη μεταρρύθμιση είχε μοναδικό στόχο την "πανεπιστημιοποίηση" κάποιων κολλεγίων.



Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Απέναντι στην Ελλάδα που "κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει" που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους».











