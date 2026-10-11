F1: Μεγάλος νικητής στη Σιγκαπούρη ο Φερστάπεν (+video)

Ο Μαξ Φερστάπεν επισφράγισε την κυριαρχία του στην Σιγκαπούρη κερδίζοντας άνετα και τον κυρίως αγώνα. Οι Λεκλέρ και Αντονέλι στο podium. Λάθος στρατηγικής του Χάμιλτον που του κόστισε το βάθρο.