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Η συμμαχία της Ελλάδας με τον στρατιωτικό γίγαντα της Μεσογείου
NEWSAUTO.GR

Η συμμαχία της Ελλάδας με τον στρατιωτικό γίγαντα της Μεσογείου

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτικοί, Rafale, χιλιάδες άρματα και σύγχρονες ναυτικές μονάδες. Γιατί η στενότερη συνεργασία με την Αίγυπτο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμμαχία της Ελλάδας με τον στρατιωτικό γίγαντα της Μεσογείου

Η Ελλάδα ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής. Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, στις 8 Σεπτεμβρίου στο Ελ Αλαμέιν, επιβεβαίωσε τη συνέχεια μιας συνεργασίας που συνδέει την ασφάλεια με την ενέργεια και την προστασία των θαλάσσιων διαδρομών. Μιας σχέσης με ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια Μεσόγειο που παραμένει στο επίκεντρο διεθνών ανταγωνισμών.

Για την Αθήνα, η αξία αυτής της προσέγγισης είναι συγκεκριμένη: αποκτά στενότερους δεσμούς με έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο, του οποίου οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μέγεθος και δυνατότητες που επηρεάζουν τους περιφερειακούς συσχετισμούς. Η συμμετοχή της Κύ



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