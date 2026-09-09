Η συμμαχία της Ελλάδας με τον στρατιωτικό γίγαντα της Μεσογείου

Η Ελλάδα ενισχύει τη στρατηγική της σχέση με μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής. Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, στις 8 Σεπτεμβρίου στο Ελ Αλαμέιν, επιβεβαίωσε τη συνέχεια μιας συνεργασίας που συνδέει την ασφάλεια με την ενέργεια και την προστασία των θαλάσσιων διαδρομών. Μιας σχέσης με ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια Μεσόγειο που παραμένει στο επίκεντρο διεθνών ανταγωνισμών.

Για την Αθήνα, η αξία αυτής της προσέγγισης είναι συγκεκριμένη: αποκτά στενότερους δεσμούς με έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο, του οποίου οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μέγεθος και δυνατότητες που επηρεάζουν τους περιφερειακούς συσχετισμούς. Η συμμετοχή της Κύ





