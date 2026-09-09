Δοκιμάζουμε το Volvo ES90 Twin Motor Performance με τους 680 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πύραυλος εδάφους-εδάφους ή προεδρική λιμουζίνα; Όπως και να τη χαρακτηρίσεις, η ναυαρχίδα της Volvo που ακούει στο όνομα ES90 έρχεται να υπενθυμίσει πως η κατασκευή πολυτελών sedan δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των Γερμανών…