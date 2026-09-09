ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Δοκιμάζουμε το Volvo ES90 Twin Motor Performance με τους 680 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Volvo ES90 Twin Motor Performance με τους 680 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πύραυλος εδάφους-εδάφους ή προεδρική λιμουζίνα; Όπως και να τη χαρακτηρίσεις, η ναυαρχίδα της Volvo που ακούει στο όνομα ES90 έρχεται να υπενθυμίσει πως η κατασκευή πολυτελών sedan δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των Γερμανών…

Δοκιμάζουμε το Volvo ES90 Twin Motor Performance με τους 680 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για τους λάτρεις των μεγάλων sedan, αυτών που οι παλαιότεροι ονόμαζαν «κούρσες». Η συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων τείνει να εκλείψει, σαν να πνίγηκε μέσα στον κυκεώνα των SUV. Τα τελευταία έχουν πάρει τη θέση των hatchback, των οικογενειακών, αλλά και των πολυτελών αυτοκινήτων. Οι luxury λιμουζίνες που έχουν παραμείνει είναι λίγες, μια μάχονται σθεναρά για να κερδίσουν μια θέση στην αγορά και να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους.

Δείτε εδώ.

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης