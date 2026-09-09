Δοκιμάζουμε το Volvo ES90 Twin Motor Performance με τους 680 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Volvo ES90 Twin Motor Performance με τους 680 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Πύραυλος εδάφους-εδάφους ή προεδρική λιμουζίνα; Όπως και να τη χαρακτηρίσεις, η ναυαρχίδα της Volvo που ακούει στο όνομα ES90 έρχεται να υπενθυμίσει πως η κατασκευή πολυτελών sedan δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των Γερμανών…
UPD:
Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για τους λάτρεις των μεγάλων sedan, αυτών που οι παλαιότεροι ονόμαζαν «κούρσες». Η συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων τείνει να εκλείψει, σαν να πνίγηκε μέσα στον κυκεώνα των SUV. Τα τελευταία έχουν πάρει τη θέση των hatchback, των οικογενειακών, αλλά και των πολυτελών αυτοκινήτων. Οι luxury λιμουζίνες που έχουν παραμείνει είναι λίγες, μια μάχονται σθεναρά για να κερδίσουν μια θέση στην αγορά και να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους.
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UPD:
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